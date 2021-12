Cosa aspettarsi dalla riunione della Fed? | mercati

Con l’inflazione che ha raggiunto il massimo da 39 anni, la Federal Reserve ha preso la parola oggi, una quotazione in cui il consenso del mercato si aspetta una svolta di 180 gradi. In una settimana in cui la politica monetaria è sotto i riflettori, la Fed è la prima banca centrale ad annunciare le sue decisioni. Giovedì sarà la volta della Banca centrale europea e della Bank of England.

Dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato che sarebbe opportuno accelerare il processo di riduzione delle dimensioni del programma di acquisto di attività, Tiffany Wilding, capo economista nordamericano di PIMCO, si aspetta che la banca centrale annunci un taglio di 30 miliardi di dollari all’inizio del programma di acquisto del debito. Il prossimo gennaio, il doppio del tasso degli ultimi due mesi. In base a questo schema, la Fed finirà di diminuire nel marzo 2022, tre mesi prima di quanto inizialmente previsto.

Se queste aspettative saranno soddisfatte, la Fed sarà in grado di procedere con il suo primo rialzo dei tassi a metà del prossimo anno. Nelle ultime settimane, gli investitori hanno iniziato a prevedere tra due o tre rialzi dei tassi per il prossimo anno, ben lungi dalle aspettative iniziali che hanno ritardato il primo rialzo dei tassi alla fine del prossimo anno. Sebbene i rischi al rialzo per l’inflazione richiedano una posizione più dura, Powell dovrà adeguare il suo messaggio ed evitare che l’aumento dei tassi di interesse troppo presto rallenti la ripresa. BNP Paribas prevede tre aumenti dei prezzi nel 2022 e quattro nel 2023 per portare il range del tasso di cambio al 2,25-2,5%, lontano dallo 0-0,25% in cui è rimasto da marzo 2020, quando l’epidemia di pandemia ha spinto le banche centrali a pubblicarlo. Una batteria di stimoli per aiutare l’economia e garantire buone condizioni finanziarie.

Nonostante il ritiro graduale della Fed, in Renta 4 avevano previsto che la politica monetaria avrebbe continuato a essere ampiamente espansiva. Secondo le loro stime, al termine del tapering, il saldo dell’istituto sarà di circa nove trilioni di dollari, cifra che ING definisce più del doppio di quella registrata prima del lancio della Federal Reserve per acquistare debito per rispondere alla crisi scatenata dalla Covid19.

Oltre alla previsione dei prezzi, il comitato aggiornerà le sue prospettive macroeconomiche. Gli esperti prevedono che la previsione di inflazione per il 2022 aumenterà al 2,5%. Da parte sua, il mercato del lavoro continuerà ad essere sano ei funzionari possono fissare il tasso di disoccupazione per la fine del prossimo anno al 3,7%, inferiore alla loro previsione a lungo termine del 4%. Gli esperti si aspettano che la dichiarazione secondo cui l’inflazione riflette in gran parte fattori di transizione venga eliminata dalla dichiarazione, in linea con le parole di Powell il mese scorso.

In attesa che le previsioni si avverino, gli investitori hanno iniziato a valutare il nuovo scenario. Ciò ha determinato un rialzo dei rendimenti nel mercato del debito, trend che assume un ruolo particolarmente rilevante nelle referenze a breve termine, più sensibili all’aumento dei tassi di interesse. Il biennale è allo 0,65%, appena sotto lo 0,69% registrato la scorsa settimana, mentre il debito in scadenza nel 2031 è all’1,43%, vicino ai massimi dell’1,73% del primo trimestre dell’anno.