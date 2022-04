Cosa c’è di nuovo e come aggiornare a questa versione

Spiegheremo Novità di Android Auto 7.5rilasciato da Google e Ora puoi installarlo sul tuo cellulare. Inoltre, te lo ricorderemo Come aggiornare Android auto all’ultima versione, con particolare attenzione a questa versione.

Android Auto è l’app di Google per le auto e puoi aggiornarla in auto o utilizzarla direttamente sul tuo cellulare. Offerte Interfaccia semplificata per l’utilizzo in auto Senza creare troppe distrazioni.

Novità di Android Auto 7.5

Come leggiamo Xataka AndroidGoogle non dice molto sulle novità della nuova versione di Android Auto, ma ne dice alcune. Le sue unità principali sono quella La modalità oscura non dipende più dal telefonoquindi se hai una modalità luce sul tuo telefonino, puoi attivare la modalità oscura nell’app e viceversa.

Inoltre, i bug sono stati corretti per migliorare le prestazioni, sebbene i bug non siano stati identificati e La modalità Non disturbare è stata migliorata Per ridurre le interruzioni durante il lavoro. C’è anche stato implementato Nota che il tuo cavo è danneggiatoanche se è necessario installare un file Lanciatore di attività e apri un file Diagnostica di avvio USB attraverso la stessa cosa.

altrimenti, La nuova interfaccia che Google sta preparando non è stata ancora aggiuntal’atteso Splendida interfaccia a piedi Che riprogetterà completamente Android Auto. Quindi dobbiamo aspettare questo.

Come aggiornare Android Auto

Il modo migliore per aggiornare Android Auto è Fallo dall’App Store del tuo dispositivoApplicazioni Google. Qui potrai fare due cose. Prima di tutto, puoi cliccare sulla tua immagine del profilo ed entrare Gestione app e dispositividove puoi vedere l’elenco delle app da aggiornare.

Se non compare in questo elenco di aggiornamenti in sospeso, puoi farlo Cerca manualmente l’applicazione Oppure vai direttamente al tuo profilo utilizzando Il tuo collegamento a Google Play. In questo profilo Android Auto all’interno di Google Play, vedrai un pulsante di aggiornamento se è disponibile una nuova versione o un pulsante di installazione se non ne hai uno. Una volta fatto, fermati Assicurati di avere la versione 7.5 Ricordati che te l’abbiamo insegnato noi Come vedere la versione di ogni app Android che hai installato.

Ora aggiorna l’app e non devi fare nient’altro. Quando ti connetti all’auto, lo farai già con la nuova versione che hai scaricato e puoi iniziare a utilizzare tutte le notizie che sono arrivate. Ricorda che le app di solito si aggiornano automaticamente, ma puoi farlo quando arriva una nuova versione per verificare e forzare l’aggiornamento.

Puoi anche scaricare un file apk-file Dall’ultima versione di Android Auto, che è come un file eseguibile con il quale potrai installare l’applicazione sul tuo cellulare. In questo collegamento Mirror APK Arriverai al profilo Android Auto, dovrai cercare e scaricare la versione 7.5 sul tuo cellulare. Quindi segui la nostra guida a Come installare l’apk, che fondamentalmente esegue il file APK e gli concede le autorizzazioni di installazione. Quindi, una volta connesso all’auto, lo farai con la nuova versione.