Cosa devi sapere per ottenere uno spazio contemporaneo

Tutti abbiamo sentito parlare, prima o poi, della legge del pendolo nel comportamento umano: quella teoria secondo la quale ogni comportamento estremo alla fine porta al contrario. Dalla politica alla psicologia o alla moda, le sue manifestazioni diventano abbastanza chiare. Probabilmente è la sua applicazione più innocua nel mondo del design. Nel mondo dell’interior design, le tendenze sembrano da tempo affiancarsi al minimalismo con le sue tavolozze neutre e le forme pulite. Tuttavia, negli ultimi tempi, le voci degli interior designer e dei decoratori che scelgono un linguaggio diverso si sono fatte sentire con maggiore forza. Colori, stampe e opere d’arte sono i protagonisti di questi spazi che scommettono sugli stimoli e si prendono dei rischi.

Casa dell’interior designer, designer ed ex direttore di Elle South Africa, Lauren Russo, Suo marito, che ha ristrutturato con la figlia, l’architetto e artista visivo René Rousseau, è un ottimo esempio di questa tendenza a scommettere in grande. Dall’esterno sembrava che Lauren e suo marito fossero rimasti Deliziato da questa casa con caratteristiche della metà del secolo e ispirazione Bauhaus alla periferia di Città del Capo. L’hanno comprato anche se era in pessime condizioni.

Nel soggiorno il rivestimento in mattoni è disposto verticalmente e la lunghissima striscia di salamandra in rame attira più attenzione del fuoco. GregCox

“Mia madre è stata la forza trainante di questa attività; Ero il suo mentore in materia di luce, volume e spazio. Quando ha iniziato ad allestire, ho disegnato solo la pavimentazione, il murale e alcuni mobili. Il resto è il prodotto di anni di collezionismo, pensieri e desideri.

“L’ufficio è uno degli ambienti preferiti della famiglia, pieno di ricordi e dei colori base che tutti amiamo”, afferma Renée. GregCox

Una cassettiera dipinta di giallo, le sedie di Le Corbusier nella stessa pelle tinta, una scrivania blu e lo zig-zag rosso delle ceramiche di Loren creano uno studio pieno di energia.

Sedie girevoli antiche di Osvaldo Borsani. René Rousseau ha dipinto il paravento ispirandosi ai vasi di pietra sul tavolo basso. GregCox

Il soggiorno è un meraviglioso esercizio di architettura ispirata al Bauhauscon pareti semicircolari e finestre enfatizzate da una poltrona in velluto verde firmata dal designer americano Vladimir Kagan, che ha fatto della curva il suo marchio di fabbrica.

«È un reparto speciale per tanti motivi, a cominciare dallo stile. “Si potrebbe dire che è un edificio eminentemente neoclassico, ma contiene anche memorie francesi”, analizza Facundo Garaialdi. È venuto qui più di dieci anni fa, quando c’erano solo lui e suo marito e compagno, Wally Diamanti. La seconda caratteristica dell’appartamento è ciò che hanno trovato ideale: in Ha una superficie di circa 300 mq, la stragrande maggioranza dei quali destinata alla parte sociale.

Opere d’arte si accostano ad oggetti di design. Nel soggiorno, ad esempio, uno dei toni dei dipinti di Julian Prebisch è stato utilizzato nel velluto delle sedie (Armani Casa). Daniele Karp

Non sembrava che ci fosse un’opzione migliore per Facundo e Wali sono soci e proprietari del Grupo Mass, una delle più importanti agenzie di pubbliche relazioni del Paese. Se i loro spazi flessibili accolgono innumerevoli incontri, le pareti che contengono ospitano la loro “piccola grande collezione” di opere d’arte, come la definiscono loro stessi. Il fondo e la forma sono fantastici.

Per l’ufficio sono stati scelti mobili della metà del XX secolo. Davanti alla finestra, un’opera di grandi dimensioni di Lorena Ventimiglia. Daniele Karp

“Quando ci siamo trasferiti, avevamo già una piccola e grande collezione e l’abbiamo ampliata. “Molti muri ci hanno dato l’opportunità di giocare con le opere e continuare ad approfondire il collezionismo d’arte.”

Nel letto disegnato da Carlos Entenza, cuscini e pediera di Aires del Sur aggiungono carattere. Daniele Karp

“La casa è piena di cose che abbiamo collezionato nel corso degli anni. “Ciò che la maggior parte di noi ha in comune è che le abbiamo acquistate durante un viaggio… ed erano sempre cose scomode da portare”, dice Garialdi è stata l’unica stanza in cui è stata scelta una tavolozza di colori neutri, seppur intervallata da due elementi forti: Opera di Jojo e Bosco sulla testiera Cuscini e pediera in pelle.

“Mi piace molto circondarmi di bellezza E per le cose belle, ho bisogno di trovarmi in ambienti che mi ispirino e mi motivino in ogni modo”, dice Susana Ordovas Figlia di una donna inglese e di una donna spagnola, Susana, nata in Irlanda ma cresciuta in Africa e stabilitasi vent’anni fa in Messico, ha iniziato la sua carriera scrivendo di politica ed economia sui media inglesi, ma dopo il primo congedo di maternità, è stata incoraggiata a concedersi un congedo di maternità e a scommettere sull’interior design.

“So che i miei ambienti non sono tradizionali e non piacciono a tutti, ma sono i miei ambienti Ciò che conta è che la mia famiglia sia felice di vivere con me”.

Con un’estetica personale ed eclettica, la casa degli anni ’50 nel quartiere di Lomas de Chapultepec, che ha condiviso con la sua famiglia per 20 anni, è un’ottima lettera di presentazione. Lontano dagli spazi minimalisti che invadono le griglie, quella di Ordovás è una casa molto inglese in cui stampe, carte da parati e colori si combinano senza paura.

Impossibile non notare la forma dell’oca che ruota secondo diverse angolazioni. Il paralume è realizzato con lo stesso design della carta da parati di Kelly Wearstler. Per gentile concessione di Susana Ordovas

“Ho avuto la fortuna di vivere in molti paesi e questo ti apre molto la mente Oggi niente mi spaventa e apprezzo molto un’estetica completamente diversa.

Il letto (Casa Palacio) è abbinato nella stessa palette alla biancheria da letto sempre bianca (Zara Home).

Quelli che sanno L’architetto d’interni Sol LaRosa Sanno di averlo fatto Colore e stampe: Nessuno può raggiungerlo se qualcun altro lo chiede. Ecco perché quando il proprietario di questa casa Olivos l’ha chiamata per lavorare nel suo ex appartamento, si sono subito intesi. Questo lavoro bastò loro per instaurare un’amicizia durata anni che li portò a formare questo nuovo locale.

Di più è di più Magali Sabrian

“Lavoriamo con la sua specificità Era una casa in affitto. La sua idea non era quella di creare qualcosa da zero, ma di trasferire ciò che avevamo già fatto “In un posto nuovo”, spiega Sol. In una delle camere dei ragazzi, ad esempio, il letto con schienale e coprirete è decorato con una stampa Vichy e le pareti sono decorate con la carta da parati Enamorada del Muro.

“I ragazzi hanno partecipato alla scelta dei ruoli. Penso che sia importante per loro sentirsi parte del processo di decorazione della propria stanza. Magali Sabrian

“Dopo aver capito che non avremmo apportato modifiche strutturali, abbiamo scelto altre risorse come la carta da parati, che decora molto e cambia completamente l’ambiente.”

“Mi piacciono i luoghi che hanno già una personalità; è interessante incontrare quello spirito con la persona che viene ad abitarlo. “Qui ho iniziato a mettere tutto insieme a mia discrezione, perché dovevo rispondere a ciò che sono e di cui ho bisogno. ” dice Amy Carrazza, responsabile del centro. Studia Che porta il suo nome, è specializzato nell’arredamento di bar e ristoranti. Non c’è dubbio che il suo spazio risponda a questa preferenza.

Tappeto dal design speciale tessuto a mano da Moody Rugs. Poltrone “Togo Tabaco” (punto di riferimento). Tavolino italiano, portato da un viaggio. Lampada da soffitto (Amy Carranza). Per gentile concessione di Laura Macías Acuña

La proprietà ha Una piccola casa di fronte e una vecchia rimessa ferroviaria sullo sfondoChi ha visto la possibilità di convertirlo nel suo paese Nuova casa e studio. In di soprache ha un ingresso indipendente dal cortile, realizzato un soppalco con cucina integrata, soggiorno, balcone e camera da letto.

Un rivestimento in piastrelle (Eme Carranza di Azul Marino), un pavimento in pietra calcarea (Eme, di Calcáreos Giacomozzi-Molinari) e una carta da parati con tratti curvi ipnotici (Eme Carranza). Rubinetti “Gold Cloth” (Pirano). Per gentile concessione di Laura Macías Acuña

“Sono espansivo, e per poter creare ho bisogno di uno spazio ampio, senza muri, che possa trasformarsi. “Volevo vivere in un luogo che non fosse una casa “normale”, dice di questo progetto, lontano da quello che dovrebbe essere e vicino ai suoi desideri.

Tappeto (Eme, di Mooody Rugs), tavolo “Tulip”, cuscini e tenda in velluto a coste (Morón Madrid), opera appoggiata a terra (dell’artista californiano Chuck Sperry). Per gentile concessione di Laura Macías Acuña

