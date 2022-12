Cosa devi sapere per riavere i tuoi soldi – NBC New York (47)

Le persone che devono parte dei $ 2 miliardi a Wells Fargo hanno concordato che i clienti interessati da alcune delle sue pratiche bancarie riceveranno presto quel denaro.

La quarta banca più grande della nazione ha raggiunto un accordo con il Consumer Financial Protection Bureau, annunciato martedì, per risolvere le violazioni dei clienti relative a prestiti auto, conti di deposito e mutui, che interessano circa 16 milioni di conti.

Wells Fargo ha anche accettato di pagare una sanzione civile di $ 1,7 miliardi, la più grande sanzione mai presentata dal CFPB.

“Abbiamo già contattato diversi clienti che potrebbero essere stati interessati dalle questioni trattate nell’accordo e questi sforzi continuano”, ha detto a CNBC un portavoce di Wells Fargo.

In altre parole, se sei tra i clienti interessati, potresti aver già ricevuto la tua parte dei 2 miliardi di dollari, o sentirai automaticamente Wells Fargo. La banca ha detto che non è necessario intraprendere alcuna azione.

Il CFPB ha affermato che i clienti della banca hanno addebitato illegalmente commissioni e interessi su prestiti e mutui auto, le loro auto sono state recuperate in modo improprio e i pagamenti di prestiti e mutui auto sono stati applicati in modo improprio. Inoltre, Wells Fargo ha addebitato ai consumatori commissioni per scoperti improvvisi illegali e ha addebitato in modo improprio altre commissioni a conti correnti e di risparmio e ha congelato in modo improprio alcuni conti, ha affermato il CFPB.

$ 1,3 miliardi già realizzati da 11 milioni di account

Più di 11 milioni di clienti hanno già ricevuto più di 1,3 miliardi di dollari in relazione a problemi di prestito auto. Un portavoce del CFPB ha affermato che altri 5 milioni di clienti di conti di deposito riceveranno $ 500 milioni di trattamento, inclusi $ 205 milioni relativi a commissioni di scoperto a sorpresa, e migliaia di clienti di mutui riceveranno una quota di almeno $ 195 milioni.

L’importo che ciascun consumatore interessato riceverà (o ha già ricevuto) dipende dai dettagli. Per i clienti le cui auto sono state recuperate per errore, il rimedio include $ 4.000, ma può essere anche di più. Per i conti di deposito che sono stati congelati per errore, la liquidazione richiede $ 150 per ogni cliente interessato.

“Come abbiamo detto in precedenza, noi e le nostre autorità di regolamentazione abbiamo identificato una serie di pratiche inaccettabili che abbiamo sistematicamente lavorato per modificare e fornire rimedi ai clienti, ove appropriato”, ha dichiarato il CEO di Wells Fargo, Charlie Scharf, in un comunicato stampa dell’azienda. società sulla transazione.

“Questo accordo di vasta portata è una pietra miliare significativa nel nostro lavoro per trasformare le pratiche operative di Wells Fargo e andare oltre questi problemi”, ha affermato Scharf.

questo è Articolo Originariamente pubblicato in inglese da Sarah O’Brien per la nostra rete gemella CNBC.com. Per saperne di più da CNBC entra qui.