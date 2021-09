Cosa dovrei guardare alla Ford Mondeo 2014: motore, finiture, spazio interno …

Ford Mondeo è uno dei modelli più popolari del marchio americano dall’uscita della prima versione nel 1993. Quasi 30 anni questo modello è stato sviluppato ma sempre con lo stesso nome.

In questo articolo parleremo della Ford Mondeo MK V, e La quarta generazione di questo modello che è stato presentato al Salone di Parigi nel 2012. Inoltre, è coche “Made in Spagna” È prodotto a Mussafah, Valencia. Le prime auto di questo modello hanno iniziato a diffondersi nel nostro paese nell’ottobre 2014.

Tipi di carrozzeria e finiture

In Spagna sono state lanciate tre tipologie di carrozzeria: berlina (cinque porte e quella che ha realizzato più vendite), berlina (quattro porte che ha accolto i modelli ibridi) e Sportbreak (la versione familiare di questo modello).

Uno dei maggiori problemi con le versioni più grandi di questo modello è che è davvero grande ed è difficile trovare grandi località in certe città Con problemi di parcheggio, la stessa cosa accade nei vecchi parcheggi con spazi molto ridotti non destinati ad ospitare auto di queste dimensioni.

Questa vettura ha lasciato la fabbrica in tre finiture: Trend, Titanium e Vignale, che sono state successivamente incorporate negli optional di questa vettura.

Il tendenza gamma È il più semplice di questa forma, con materiali peggiori e quelli che tendono a sentirsi peggio nel tempo. Questa versione è la più scelta dalle flotte, inoltre sono disponibili solo i motori 1.6 TDCI 115 cv e 2.0 TDCI 150 cv con cambio manuale, motori molto discreti per questa vettura. Questa gamma standard è dotata di uno schermo da 5 pollici, ruote da 16 pollici, cruise control, sensore pioggia e controllo degli abbaglianti, tra gli altri elementi. Se possiamo scegliere, è meglio non scegliere questa finitura.

Il prossimo passo nella gamma che troviamo con Acapado Titanium Ha già un touchscreen da 8 pollici (con Sync2), ruote da 17 pollici, mantenimento della corsia, riconoscimento del segnale, funzionamento senza chiave e parcheggio riservato agli uomini.

Dal 2015 Vignale finitoFord di fascia alta. Le modifiche all’esterno vengono apportate aggiungendo elementi cromati alle maniglie delle portiere, agli specchietti, alla linea laterale e al paraurti inferiore, evidenziando il cambiamento nella griglia anteriore. All’interno, le forme dell’auto sono state migliorate e le parti in pelle stanno crescendo notevolmente.

La caratteristica più importante di questa gamma è Attenuazione automatica del rumore, che posizionando tre microfoni in cabina capta i suoni che provengono dall’esterno, producendo onde opposte dagli altoparlanti per contrastarli. Altri miglioramenti tecnologici includono Active Park Assist, frenata di emergenza e fari dinamici a LED tra molti altri componenti.

Motori: versione ibrida solo su carrozzeria berlina

Ford Mondeo offre un’ampia gamma di motori, dal Trend 1.0 EcoBoost da 125 CV, più semplice, al TDCi Bi-turbo da 154 kW con 210 CV. L’EcoBoost 1.0 da 125 cavalli e il 1.6 TDCi da 115 cavalli sono solo la potenza per trasportare un veicolo così grande, quindi consigliamo di acquistare un modello più alto.

La versione benzina 1.5 EcoBoost funziona molto bene, anche se, ovviamente, consuma di più rispetto alla versione gemella diesel.

Una delle più grandi novità della Ford Mondeo è che Una versione ibrida, sì, solo nella carrozzeria della berlina. Questa versione ibrida va di pari passo con l’etichetta ecologica ECO. Naturalmente, questo modello perde capacità del bagagliaio e ha un consumo medio di carburante di solo mezzo euro per 100 km rispetto al fratello diesel. Abbiamo già parlato di questa opzione ibrida o non ibrida a Motorpasión.

In breve, è un’auto così divertente da guidare, che rende comodo viaggiare grazie alla sua silenziosità, spaziosità e spaziosità che renderanno le cose difficili durante il parcheggio. Il suo bagagliaio, ad eccezione del caso del modello ibrido, è abbastanza capiente. È una buona macchina che non ha sperimentato guasti diffusi nei suoi modelli e che potrebbe fare molto bene come auto di famiglia.

