Cosa è cambiato e cosa non è cambiato per Britney Spears dopo essersi liberata della tutela dei genitori?

Negli ultimi tredici anni, la vita Britney Spears Non era del tutto suo, e ora la sua recente vittoria giudiziaria gli ha dato una spinta essenziale per riconquistare la sua indipendenza, anche se c’è ancora molta strada da fare. Il giudice assegnato al caso, Brenda Penny, ha stabilito che suo padre, Jimmy Spears non può più esercitare la tutela legale di sua figliaAveva il controllo delle sue finanze, delle cure mediche e persino di qualsiasi decisione personale, come sposarsi o avere figli. Fan, produttori di mosse Britney Liberao il tuo partner, Il ballerino Sam Ashghari, Ha celebrato la notizia come una vera missione compiuta, ma Cosa significa davvero questa frase per una principessa del pop?

Britney Spears sposa Sam Ashghari giorni dopo aver sconfitto suo padre

Britney Spears, Sam Ashgari

Dopo un lungo periodo di calma, lasciando che il pettegolezzo parlasse a suo nome, questa operazione judiciAl ha finalmente permesso di sentire la voce del cantante. “La tutela dall’inizio è inutile. Pago le persone e loro mi controllano. Lavoro da quando avevo 17 anni e questa tutela è arbitraria. Non mi sento come se potessi vivere una vita piena”, ha spiegato francamente Britney. “Non sono qui per essere lo schiavo di nessuno.” In questa dichiarazione, ha anche affermato che vorrebbe diventare di nuovo madre – ha due figli con l’ex marito, Kevin Federline – ma non le è stato permesso di ritirare il contraccettivo che le impedisce di farlo. Il suo avvocato, Matthew Rosengart, ha descritto suo padre come un uomo “crudele, tossico e offensivo” che ha oltrepassato i confini. Per ora il giudice ha stimato che, di fatto, il padre non dovrebbe continuare ad esercitare la tutela, che passa al tutore provvisorio, John Zabel, che viene scelto dal suo avvocato e che eserciterà il suo incarico fino al 31 dicembre. Non ha raggiunto la completa indipendenza, ma ora è almeno un uomo con la formazione finanziaria e l’esperienza selezionate dal suo avvocato, assicurandosi che non travalichi il ruolo temporaneo assegnatogli. Resta quindi da valutare se Britney è pronta a prendere il controllo completo della sua vita, non appena lo chiede ufficialmente, o se dovrebbe rimanere sotto un qualche tipo di controllo.

Continua a leggere la storia

Mostra galleria

Britney Spears

Mostra galleria

Matteo Rosengart

punto di flesso

Questa vittoria per Britney arriva dopo luglio Per la prima volta, gli fu permesso di scegliere il suo avvocato, dopo le dimissioni di Sam Ingham, legale rappresentante da tredici anni. Questa mossa è stata necessaria per ribaltare la situazione. Non solo per il ragionamento schiacciante che scegliere il tuo avvocato aumenta le tue possibilità di successo, ma solo perché riconoscere questo diritto indica che sei in grado di prendere le tue decisioni, il che porta poi a mettere in discussione la necessità della tutela. Fu poco dopo questa svolta, quando Jamie Spears ha ufficialmente chiesto a un giudice di smettere di essere il suo tutore legale Che è stata la prima grande vittoria dell’artista. Tuttavia, spera che il commento non venga fatto immediatamente, ma “quando sarà il momento giusto” per garantire una transizione ordinata. Quel momento, secondo il giudice, era già arrivato, ma neanche per Jimmy era la fine. Rosengart ha chiesto alla corte di indagare sul padre di Britney con l’accusa di aver installato un sistema di registrazione nella sua casa che ha registrato le loro conversazioni.. L’avvocato di Jaime ha negato qualsiasi prova al riguardo.

Ora ci sono diverse domande che si aprono: La principessa del pop canterà di nuovo? La famiglia crescerà? Parlerai in uno dei tanti documentari che appariranno sulla tua vita? Quasi tutto ciò che ha lasciato la cantante dal 2008 non è uscito dalla sua bocca. Questo è stato l’anno in cui ha toccato il fondo, poiché il suo ingresso in un centro psichiatrico ha protetto la tutela di tredici anni di suo padre. Era dovuto al calore del movimento Britney Libera E per il processo giudiziario che potrebbe essere in procinto di concludersi quando inizieranno a circolare documentari e podcast sulla sua storia, ma lei avverte: “Molto di quello che hanno sentito non è vero”. Ora che la luce in fondo al tunnel è più visibile che mai, puoi decidere di tornare sul palco come il tuo partner, che hai appena promesso, aspetta e chissà se racconterà la sua storia o la canterà.