Cosa è successo al signor Aguilera, il braccio destro di Javier “Chabelo” Lopez?

Il signor Aguilera rimane una figura benvoluta e rispettata, apprezzata per il suo contributo all’intrattenimento familiare. Foto: Giovanni Perez

Nella memoria collettiva di molti messicani, il “Famiglia con Chabelo“Occupa un posto speciale, questo programma speciale che ospita Javier López “Chapelo” Per quasi cinquant’anni, non solo ha intrattenuto e intrattenuto generazioni di spettatori, ma ci ha anche fatto conoscere personaggi amati come il signor Hans. erie. Ma che ne è stato di questo amato personaggio dopo aver salutato la celebre serie televisiva? Televisa?

Sig. Jorge Alberto Aguileraconosciuto nel mondo dello spettacolo come “Mr. Aguilera”, è stato per molti anni il braccio destro di Javier López “Chapelo” Nel famoso programma televisivo messicano “En Familia con Chabelo”. Questo programma va in onda ininterrottamente da oltre 48 anni, diventando uno dei programmi più longevi nella storia della televisione mondiale.

Nato a 11 febbraio 1962, Fin dalla giovane età, ha iniziato la sua carriera nel campo delle comunicazioni, che gli ha permesso di svilupparsi come conduttore, conduttore televisivo e doppiatore. Da quando è entrato nei media… Jorge Alberto Era una personalità eccezionale, ricopriva molteplici ruoli, dalla conduzione di concorsi all’interazione diretta con il pubblico e gli ospiti.

dopo aver finito ““In una famiglia con Chabelo” Nel dicembre 2015 molti si chiedevano cosa fosse successo Signor AguileraChe è diventato un “volto” familiare per diverse generazioni di telespettatori. Inizialmente, ha deciso di rimanere lontano dai riflettori dei media poco dopo la fine dello spettacolo; Tuttavia, la sua carriera non si fermò del tutto e rimase a intermittenza associato al mondo dello spettacolo.

Uno dei suoi primi progetti lontano da TelevisaIl programma è stato prodotto in forma di podcast? Reti ADR Dove trasmetteva notizie di mano MichelleSua figlia. Va notato che sua moglie e la madre della figlia maggiore Gabriella MicheleChi è sua madre? Aislinn, Anche la figlia dell’attore Eugenio Derbez.

D’altro canto c’è un lato del cittadino che pochi conoscono città del MessicoAl-Tawwasi si è avventurato anche nel mondo del doppiaggio, partecipando a numerosi film Disney, come: Coco, Cars 3, Ralph Spaccatutto e Frozen: un’avventura ghiacciata.

(Facebook/gabriela.michel.583)

Sebbene non appaia frequentemente nei media, ha un’eredità Jorge Alberto Come accattivante Signor Aguilera Rimane nella memoria collettiva di chi è cresciuto guardando”.Famiglia con Chabelo“La sua voce e la sua presenza vengono evocate ogni volta che il programma viene ricordato, mantenendo viva la nostalgia per l’epoca d’oro della televisione messicana.