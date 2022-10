Cosa è successo e cosa ha fatto Apple al riguardo

Lo ha già detto Steve Jobs Nota chiave dalla chiamata Antinagata: I dispositivi Apple non sono perfetti. Sono dispositivi elettronici che vengono sottoposti a innumerevoli test di qualità e sicurezza, ma in una piccola percentuale possono quasi sempre fallire. Abbiamo un esempio recente con Un Apple Watch che sembra surriscaldarsi.

Possibile caso di batteria surriscaldata

L’evento è stato selezionato In 9to5Mac: un proprietario di Apple Watch Series 7 una volta ha notato che il suo orologio era più caldo del solito. Quando andò a consultarsi con lei, lo vide sullo schermo Avviso di alta temperaturaE che la sua parte posteriore (dove si trovano i sensori) ha delle crepe. Questo di per sé è strano, dato che la temperatura ambiente in quel momento era di circa 21 gradi.

Il proprietario ha chiamato il supporto Apple per chiedere aiuto e la società gli ha ordinato di lasciare l’orologio da qualche parte e di non toccarlo fino a quando un responsabile non lo ha chiamato di nuovo. Il giorno successivo, stai ancora aspettando il nuovo contatto, l’utente Tramite Apple Watch è più caldo con crepe sullo schermo. Ha provato a tenerlo in modo da poter inviare più foto ad Apple, ma quando lo ha fatto ha iniziato a sentire un rumore “scoppiettante” e l’ha lasciato cadere. L’orologio era così caldo che iniziò a fumare e lasciò un segno sul divano.

Logicamente, l’Apple Watch è disabilitato, che l’utente ha registrato sul video:

Adottando misure precauzionali, l’utente decide di rivolgersi al medico nel caso in cui i fumi dell’orologio danneggiato possano essere dannosi. La buona notizia qui è che i materiali per l’Apple Watch Non presente in quantità sufficiente per essere nocivo Il corpo umano in caso di emissione di gas.

Una nuova chiamata è stata effettuata dall’azienda al supporto Apple Aumenta lo stato a “priorità massima”Pochi giorni dopo l’azienda ha inviato una scatola speciale per riporre i resti dell’orologio e inviarlo al centro di riparazione dell’azienda. Apparentemente, Apple ha chiesto all’utente di non commentare questo con i media, ma l’utente ha deciso di parlare con 9to5Mac per fornire il materiale del video sopra che puoi vedere di seguito:

Tutto sembra indicare che la batteria dell’Apple Watch fosse difettosa. Uno dei tecnici Apple che abbiamo contattato da allora mela e che il nostro anonimato su tua richiesta ha confermato questa ipotesi come la più ragionevole per un caso del genere. È estremamente raro, ma non è impossibile che alcune unità Apple Watch ne soffrano a causa del fatto che purtroppo sono scivolate Batteria mal fatta (o sfortunatamente l’utente ha colpito il dispositivo).

Come abbiamo detto prima, Apple è molto meticolosa con le sue batterie perché conserva ancora la memoria di guasti più massicci come Uno dei Galaxy Note 7. Tenere d’occhio questo non è uno scherzo, anche se il surriscaldamento occasionale della batteria può sempre verificarsi. Non è noto che l’Apple Watch Series 7 abbia presentato questo problema senza precedenti difetti, quindi Questo è un caso molto isolato. Come abbiamo anche visto Su alcuni iPhone 6s anche Con Redmi A6 nei giorni scorsi.

