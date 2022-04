In un giorno come oggi, 12 aprile ma 1962 autista di folla nato Carlos Sainz Sinamor a Madrid. Il suo amore per lo sport risale alla sua infanzia, quando arrivò a praticare calcio, pallamano, sci, motocross e squash. Ha studiato giurisprudenza per due anni e l’ha lasciato per dedicarsi professionalmente al suo più grande hobby: il motorsport. Debutta nel rally nel 1980 al volante di una Seat Panda.

Due volte campione del mondo di rally nel 1990 e nel 1992 con Toyota, quattro secondi classificati e cinque terzi posti. Luis Moya lo ha accompagnato come copilota dal 1987 al 2002. Ha partecipato a 13 edizioni del Rally Dakar e ha ottenuto il primo posto nel 2010, 2018 e 2020. Per questo sport è stata insignita della Principessa delle Asturie 2020.

anche Il 12 aprile 1963 sovietico Yuri Gagarin È diventato il primo uomo a viaggiare nello spazio per effettuare un volo di un’ora e 48 minuti a bordo della navicella Vostok 1 al di fuori dell’atmosfera terrestre. In questo modo raggiunge un’importante pietra miliare nella corsa allo spazio. Gagarin divenne una celebrità mondiale e ricevette molte medaglie e titoli, tra cui Eroe dell’Unione Sovietica, la più alta onorificenza del suo paese.

Voglio sapere di più? Scopri il calendario astrologico del 12 aprile e guarda cosa è successo, chi è nato e chi è morto in un giorno come questo. Inoltre, non perdere ciò che celebrano oggi il tuo oroscopo e i tuoi santi.

Cosa è successo il 12 aprile?

1752: Decreto reale che istituisce l’Accademia reale di belle arti a San Fernando.

1814: È stato firmato il cosiddetto “Manifesto persiano”, un documento presentato da deputati insoddisfatti di ciò che Cortes Cadiz aveva passato a Fernando VII.

1861: La guerra di secessione iniziò tra gli stati settentrionali e meridionali della Confederazione nordamericana.

1904: Antonio Moura, presidente del Consiglio, soffre a Barcellona per un attacco di coltello, leggermente ferito.

1944: Prima a New York della versione integrale di “El amor brujo” di Manuel de Falla.

1950: Il principe Ranieri sale al trono di Monaco.

1985: 18 persone sono state uccise e 82 ferite in un attacco al ristorante “Descanso” alla periferia di Madrid, attribuito al movimento della Jihad islamica.

1992: Riapertura della stazione ferroviaria di Atocha a Madrid, a cento anni dalla sua fondazione.

1993: La studentessa di Madrid Annabel Segura è stata rapita a Madrid e uccisa poche ore dopo. Il suo corpo è apparso il 29 settembre 1995.

2015: Hillary Clinton annuncia ufficialmente la sua candidatura per il Partito Democratico alle elezioni del 2016

Chi è nato il 12 aprile?

1539: Garcilaso de la Vega, “Inca”, storico e soldato spagnolo, nato a Cuzco.

1908: Carlos Leras Restrepo, ex presidente della Colombia.

1924: Raymond Berry, ex primo ministro francese.

1933: Montserrat Caballe, cantautore spagnolo.

1942: Carlos Roitmann, ex pilota di rally e politico argentino.

1946: George Robertson, politico britannico ed ex segretario generale della NATO.

1950: Flavio Briatore, ex manager italiano del team Renault di Formula 1.

1956: Andy Garcia, attore americano.

1977: Gemma Mingoal, nuotatrice sincrona spagnola.

1979: Claire Dance, attrice americana.

Chi è morto il 12 aprile?

1555: Juana de Castilla, figlia dei Re Cattolici e madre di Carlos I.

1782: Pietro Metastasio, poeta e musicista italiano.

1929: Enrico Ferri, scrittore e politico italiano.

1938: Serafin Álvarez Quintero, drammaturgo spagnolo.

[1945[1945Di: Franklin Roosevelt, quattro volte presidente degli Stati Uniti.

1975: Josephine Baker, cantante e ballerina americana.

1981: Joe Louis, pugile americano, campione del mondo.

2004: Juan Valderrama Blanca, cantante spagnolo “Juanito Valderrama”.

2017: Michael Ballhaus, direttore della fotografia tedesco.

2018: Sergio Petul, scrittore messicano.

Cosa si festeggia il 12 aprile?

Oggi, 12 aprile, è la Giornata Internazionale del volo spaziale con equipaggio.

Il tuo oroscopo del 12 aprile

A cui appartengono i nati il ​​12 aprile Ariete.

Santoral il 12 aprile

Oggi, 12 aprile, festeggiano Victor Santos, Sabas, Damian, Zenon, Julio, Basilio e Maximo.