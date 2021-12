In un giorno come oggi, il 19 dicembre, anche se nel 1863 nel quartiere Mortlake di Londra (Regno Unito), era Prima partita di calcio dalla storia Dopo che è diventato ufficiale organizzazione nella stessa città.

Anche il 19 dicembre ma nel 2016 c’è Esplosione nel centro di Berlino (Germania) Dove un camion ha investito una folla di Gente al mercatino di Natalechi se ne è andato 48 persone sono rimaste ferite e almeno 12 sono state uccise.

Voglio sapere di più? Scopri le effemeridi 19 dicembre e guarda cosa è successo, chi è nato e chi è morto in un giorno come questo. Inoltre, non perdetevi ciò che si celebra, le costellazioni e i santi del giorno.

Cosa è successo il 19 dicembre?

1308: Ferdinando IV di Castiglia e Giacomo II d’Aragona si avvicinano alle posizioni contro il regno nasride di Granada, considerato nemico.

1606: Tre navi di coloni partirono dall’Inghilterra, stabilendo a Jamestown (Virginia) la prima delle 13 colonie che sarebbero diventate gli Stati Uniti.

1771: A New Orleans, il governatore Luis de Unzaga y Amézaga ha istituito il primo sistema di istruzione pubblica bilingue.

1897: Il presidente degli Stati Uniti William McKinley ha annunciato l’intervento del suo Paese nella guerra cubana contro la Spagna.

1941: Adolf Hitler prende il comando delle forze armate tedesche.

1944: La pubblicazione della prima edizione del quotidiano francese “Le Monde”.

1961: L’India riconquista Goa, Daman e Diu, finora in mano ai portoghesi.

1965: Charles de Gaulle rieletto presidente della Francia.

1968: L’Assemblea delle Nazioni Unite chiede all’Impero britannico di porre fine alla colonizzazione di Gibilterra.

1983: La Coppa del Mondo FIFA è stata rubata dalla Confederazione calcistica brasiliana a Rio de Janeiro.

1984: La Gran Bretagna accetta di cedere Hong Kong alla Cina.

1995: Il governo degli Stati Uniti ripristina il riconoscimento federale della tribù Potawatomi.

1997: Esce Titanic, uno dei film di maggior successo del XX secolo.

1998: La Camera dei Rappresentanti presenta gli articoli 1 e 3 al Senato nel processo del presidente Bill Clinton sullo scandalo Lewinsky negli Stati Uniti.

2000: La spagnola Wanadoo acquista i manuali QDQ.

2001: La mobilitazione popolare nota come “Argentinozo” iniziò a causa dell’insoddisfazione per le misure economiche prese dal governo di Fernando de la Rua in Argentina.

Chi è nato il 19 dicembre?

1683: Filippo V, re di Spagna.

1796: Manuel Breton de los Herreros, drammaturgo spagnolo.

1821: María Mendoza de Vives, scrittrice spagnola.

1835: Antonio Gisbert, pittore spagnolo.

1873: Angelo Garcia Diaz. scultore spagnolo.

1875: Mileva Maric, matematica serba.

1883: Antonio Caso, filosofo messicano.

1888: Fritz Rainer, direttore d’orchestra e musicista ungherese.

1915: Edith Piaf, cantante francese.

1920: Manuel Pacheco, poeta e prosatore spagnolo.

1944: Tim Reed, attore americano.

1946: Eduardo Serra, politico spagnolo.

1951: Miguel (Miguel Bernardo Bianchetti), calciatore spagnolo.

1956: Merzbow, musicista giapponese.

1973: Reyes Maroto, politico spagnolo.

1986: Julith Restrepo, attrice colombiana.

Chi è morto il 19 dicembre?

1797: Francesco Sabatini, architetto italiano.

1848: Emily Bronte, scrittrice britannica.

1851: William Turner, pittore romantico britannico.

1953: Robert Andrews Millikan, fisico americano.

1959: Carlos María Principal, scrittore, drammaturgo e giornalista uruguaiano.

1976: Giuseppe Caselli, pittore italiano.

1997: Masaru Ibuka, produttore di elettronica giapponese, co-fondatore di Sony.

1998: Antonio Ordonez, torero spagnolo.

1999: Desmond Llewellyn, attore di Galis.

2000: Carlos Cano, cantante e cantautore spagnolo.

2004: Renata Tibaldi, soprano italiano.

2015: Kurt Masur, direttore d’orchestra tedesco.

2016: Fidel Uriarty, calciatore dell’Athletic Club.

Cosa si festeggia il 19 dicembre?

Il 19 dicembre Giornata nazionale contro il femminicidio in Cile.

Oroscopo del 19 dicembre

Tutti i nati il ​​19 dicembre hanno Torre del Sagittario secondo il tuo oroscopo.

Santoral il 19 dicembre

il Il 19 dicembre è santi Santa Eva, San Anastasio I Papa, San Gregorio Vescovo di Auxerre e San Nemesio.