Cosa è successo il 19 febbraio?

1910Apre l’Old Trafford, Manchester United.

1926: Asta a New York di una copia della “Bibbia di Gutenberg”, il primo libro stampato, del valore di 106.000 dollari.

1936: Inizia il primo governo della Seconda Repubblica Spagnola, che fu guidato da Manuel Azana dopo le elezioni che diedero la vittoria al Fronte Popolare.

1948: Il Consiglio del Belgio accetta di concedere il diritto di voto alle donne.

1987: Il Marocco sta costruendo un sesto muro nel deserto per impedire il passaggio del Fronte Polisario sull’Oceano Atlantico.

1989Cayetano Cornet vince l’oro dei 400 metri ai Campionati Europei di atletica leggera dell’Aia.

1998: Banco Santander ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto per acquisire tutto il capitale di Banesto.

2002La navicella spaziale Mars Odyssey della NASA ha iniziato a mappare la superficie di Marte.

Chi è nato il 19 febbraio?

1944: Pedro Macia, giornalista e conduttore televisivo.

1956: Victoria Vera, attrice.

1977: Eloy Azorin, attore spagnolo.

1985: Hayley Duff, attrice e cantante americana.

1993: Victoria Justice, attrice, modella e cantante americana.

2004: Millie Bobby Brown, attrice britannica.

Chi è morto il 19 febbraio?

1969Jean-Pierre Ducasse, ciclista francese.

millenovecentonovantasei: Antonio Kroos, pilota di Formula 1.

2003Isaac Vazquez, sacerdote francescano, teologo e storico.

2011: Florinda Chico, attrice

2016Umberto Eco, scrittore, filosofo e semiologo italiano.

2019Karl Lagerfeld, stilista tedesco.

Cosa si festeggia il 19 febbraio?

Oggi, 19 febbraio, Giornata Mondiale del Pangolino.

Il tuo oroscopo del 19 febbraio

I nati il ​​19 febbraio appartengono al segno zodiacale Pesci.

Santoral il 19 febbraio

Oggi, 19 febbraio, si festeggia San Alfaro e San Gabbino.