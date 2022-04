In un giorno come oggi, Il 2 aprile 1982 le forze argentine iniziarono ad occupare Port Stanley, Nelle isole Malvinas, che erano sotto il controllo del Regno Unito. Di conseguenza, scoppia la guerra delle Falkland, la flotta britannica si dispiega e finisce per espellere le forze argentine dopo dieci settimane di scontro armato.

Sempre il 2 aprile, ma nel 2005, papa Giovanni Paolo II Karol Josef Wojtyla è morto all’età di 86 anni. e setticemia, complicata dal morbo di Parkinson di cui soffriva. Il suo pontificato durò 26 anni, uno dei più lunghi della storia, e gli successe papa Benedetto XVI. Nel 2014, dopo la canonizzazione, è diventato santo della Chiesa cattolica.

Voglio sapere di più? Scopri le effemeridi del 2 aprile e guarda cosa è successo, chi è nato e chi è morto in un giorno come oggi. Inoltre, non perdere ciò che il tuo oroscopo e i tuoi santi celebrano oggi.

Cosa è successo il 2 aprile?

1940: Pubblicato “Poet in New York” di Federico Garcia Lorca.

1951Il generale Eisenhower è il comandante in capo della NATO.

1972: L’attore britannico Charlie Chaplin torna negli Stati Uniti per la prima volta in 20 anni dopo essere stato accusato di essere un comunista per vincere un Oscar onorario.

Sessantanove e novantasei: I ministri dell’Agricoltura dell’UE hanno concordato una serie di misure per combattere la “mucca pazza”.

2002: Circa 200 miliziani palestinesi assediati dall’esercito israeliano si sono rifugiati nella Chiesa della Natività a Betlemme, dove si trovano 70 religiosi. 2010: la televisione ha interrotto le trasmissioni in Spagna.

2013: Le Nazioni Unite aderiscono al Trattato sul commercio di armi.

2019: Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika si dimette dopo settimane di proteste popolari che chiedevano la sua rimozione dal potere.

2021: Un poliziotto è stato ucciso e un altro ferito dopo essere stati investiti e attaccati con un coltello da un aggressore che è stato abbattuto da un aggressore vicino al Campidoglio degli Stati Uniti.

Chi è nato il 2 aprile?

1805: Hans Christian Andersen, scrittore danese.

1840: Emile Zola, scrittore francese.

1927: Ferenc Puskas, calciatore spagnolo di origine ungherese.

1950: José Victor Rodriguez Caro, designer e designer spagnolo dell’azienda “Victorio-Lucchino”.

1960: Linford Christie, ex atleta britannica, campionessa olimpica e campionessa del mondo.

1977: Michael Fassbender, attore tedesco.

1982: David Ferrer, tennista spagnolo.

Chi è morto il 2 aprile?

1872: Samuel Morse, inventore americano.

1930: Osman Perez Freire, compositore cileno.

1974: Georges Pompidou, ex presidente della Francia.

2003: Terenci Moix, scrittore spagnolo.

2013: Jesus Franco, regista spagnolo.

2015: Manuel de Oliveira, regista portoghese.

Cosa si festeggia il 2 aprile?

Oggi, 2 aprile, Giornata mondiale dell’autismo.

Il tuo oroscopo per il 2 aprile

I nati il ​​2 aprile appartengono a questo segno zodiacale. Ariete.

santoral 2 aprile

Oggi, 2 aprile, Santi Francesco de Paula e Nisicio; Santa Teodosia.