In una giornata come questa e dal 1993 si festeggia tutti i giorni 22 Marzo Il Giornata Mondiale dell’acqua Per ricordare l’importanza di questo fluido essenziale. L’attenzione quest’anno è sulle acque sotterranee. La principale fonte di nutrimento è la pioggia e la neve che penetra nel terreno e può essere attirata in superficie da pompe e pozzi. La maggior parte delle regioni aride del pianeta dipende interamente da questa risorsa. Le acque sotterranee sono fondamentali per il corretto funzionamento degli ecosistemi, come le zone umide e i fiumi.

Sempre il 22 marzo 2006, il gruppo terroristico L’ETA dichiara il cessate il fuoco permanente in una dichiarazione inviata alla televisione pubblica basca. La band ha sottolineato che “è possibile superare il conflitto qui e ora. Questo è il desiderio e la volontà di ETA”. E questa non sarebbe stata la fine definitiva: un anno dopo, l’Eta ha annullato l’armistizio perché “non esistono le condizioni minime per continuare il processo negoziale”.

Voglio sapere di più? Scoprire Calendario astrologico dal 22 marzo E guarda cosa è successo, chi è nato e chi è morto in un giorno come oggi. Inoltre, non perdere ciò che celebrano oggi il tuo oroscopo e i tuoi santi.

Cosa è successo il 22 marzo?

1848: Proclamazione della Repubblica di San Marco a Venezia, che si libera dall’Austria.

1895: I Fratelli Lumiere presentano i primi 46 secondi storici della storia del cinema: la partenza degli operai della Fabbrica Fotografica Lumiere di Lione (Francia).

1933: Viene aperto il campo di concentramento di Dachau, il primo campo di concentramento nazista.

1952: Il Consiglio dei ministri in quel momento ha convenuto di annullare il razionamento del pane.

1954: Il mercato dell’oro di Londra è tornato in attività dopo più di quattordici anni.

millenovecentonovantaseiRussia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan hanno deciso di firmare un accordo di integrazione preferenziale all’interno della CSI.

2002Un giudice britannico autorizza l’eutanasia passiva su un paziente.

2010: Google ha spostato il suo motore di ricerca in Cina sul suo portale a Hong Kong per evitare la censura da parte del governo di Pechino.

Chi è nato il 22 marzo?

1921: Nino Manfredi, attore e regista italiano.

1923: Marcel Marceau, attore mimo francese.

1927: Jose Antonio Isasi, regista spagnolo.

1949: John Benjamin Toshack, ex calciatore e direttore del calcio britannico.

1956Di: Maria Theresa, Granduchessa Ereditaria del Lussemburgo.

1968: Francisco Javier Castillejo, pugile spagnolo.

Chi è morto il 22 marzo?

1832Johann Wolfgang Goethe, scrittore tedesco.

1994: Dan Hartman, produttore musicale.

2001: William Hanna, co-fondatore (con Joseph Barbera) di Hana Barbera Animation Studio.

2005: Kenzo Tange, architetto giapponese.

2013: Bebo Valdes, pianista, compositore e direttore d’orchestra cubano.

2021: Elgin Baylor, cestista statunitense.

Cosa si festeggia il 22 marzo?

Oggi, 22 marzo, a Giornata Mondiale dell’acqua.

Il tuo oroscopo del 22 marzo

I nati il ​​22 marzo appartengono al segno zodiacale Ariete.

miei santi 22 marzo

Oggi, 22 marzo, Santo San Paolo di Narbonne e Santa Lia di Roma.