In un giorno come oggi, Il 27 aprile 2015 è stato annunciato il coprifuoco a Baltimora (USA). Nel tentativo di fermare i disordini scatenati dall’omicidio del giovane afroamericano Freddie Gray, avvenuto il 19 aprile dopo essere rimasto in coma per una settimana a causa delle gravi ferite riportate per mano della polizia mentre veniva trasportato in una macchina della polizia. . La morte di un giovane arrestato per aver portato un coltello ha riaperto la divisione razziale e le accuse della polizia alla brutalità di Baltimora.

Anche il 27 aprile, ma nel 2009, quindi Ministro della Salute e delle Politiche Sociali, Trinidad Jimenez, Conferma il primo caso di influenza AH1N1 (influenza suina) in Spagna, un 23enne isolato all’ospedale generale El Mansa (Al Basit), tornato da un viaggio di studio in Messico. È anche il primo caso confermato di influenza suina in Europa.

Cosa è successo il 27 aprile?

1931: Il governo provvisorio della Repubblica adotta la bandiera rossa, gialla e viola come bandiera nazionale.

1977: Il poeta Rafael Alberti arriva a Madrid dopo 38 anni di esilio.

1984: Seat produce la prima Ibiza, che è un modello standard nell’industria automobilistica spagnola.

1986: Arrestato in Francia il leader dell’Eta Domingo Iturbe Abasolo “Texumene”.

1992: Serbia e Montenegro dichiarano la nuova Repubblica Federale di Jugoslavia.

1994: Nelson Mandela vince le prime elezioni multietniche del Sud Africa.

2014: Papa Francesco annuncia San Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

2021: Terroristi uccidono i giornalisti spagnoli David Perrin e Roberto Fraile in Burkina Faso.

Chi è nato il 27 aprile?

1791: Samuel F. Morse, americano, inventore del telegrafo elettrico.

1927: Joaquin Pratt, emittente televisiva spagnola.

1932: Marujita Diaz, attrice e cantante spagnola.

1933: Rafael Gillen, poeta spagnolo.

1947: Maria del Mar Bonet, cantante spagnola.

1960: Martín Berasategi, cuoco spagnolo.

Chi è morto il 27 aprile?

1521: Ferdinando Magellano, navigatore portoghese.

1969: Rene Barrientos, soldato e politico boliviano.

1992: Olivier Messian, compositore francese.

1997: Dulce Maria Luinas, scrittrice cubana.

2002: Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, uomo d’affari svizzero e collezionista d’arte.

2007: Mstislav Rostropovich, violoncellista e direttore d’orchestra russo.

Cosa si festeggia il 27 aprile?

Oggi, 27 aprile, l’A Giornata internazionale del design grafico e Giornata di Morse.

Il tuo oroscopo del 27 aprile

A cui appartengono i nati il ​​27 aprile Segno del Toro.

Santoral il 27 aprile

Si festeggiano oggi Nostra Signora di Montserrat e dei Santi Zita e Antimo.