Il 5 marzo 1933 emise Il partito nazista ha vinto le elezioni tedesche Con quasi la metà dei voti. Le elezioni federali tedesche del 1933 si tennero allo scopo di eleggere i membri dell’Ottavo Reichstag dal 1933 al 1937. La nona e le ultime elezioniLa Repubblica di Weimar, la prima da quando il Partito Socialista Operaio Tedesco o il Partito Nazista è salito al potere con Adolf Hitler.

Il partito nazista utilizzò risorse statali per finanziare la sua campagna e vi ricorse intimidazione diretta Ha diffuso il timore di una “guerra civile causata dai comunisti”.

Il 5 marzo 2013, ma Hugo Chavez muore. All’età di 58 anni, Hugo Chavez morì di cancro al colon. Morì all’ospedale militare Dr. Carlos Arvelo di Caracas, dove stava ricevendo cure mediche per un’infezione respiratoria che aveva contratto durante un recente intervento chirurgico al cancro.

Cosa è successo il 5 marzo?

1860: La regina Elisabetta II ha emesso un decreto che istituisce il servizio meteorologico ufficiale in Spagna.

1916Il Real Club Deportivo Mallorca è una squadra di calcio fondata a Maiorca.

1933In Germania, il partito nazista ha vinto le elezioni con il 43,9% dei voti.

1933Come parte della Grande Depressione, il presidente Franklin Roosevelt ha dichiarato un giorno festivo – chiudendo tutte le banche del paese e congelando tutte le transazioni finanziarie – fino al 13 marzo.

1946: Winston Churchill parla della “Guerra Fredda” e della “Cortina di ferro” in un discorso a Fulton, USA.

1963: A Madrid è stato aperto il salotto nel nuovo edificio della Lotteria Nazionale.

1964Ecuador e Spagna firmano un accordo sulla doppia cittadinanza.

1977: Manuel Fraga è stato nominato presidente del partito dal congresso fondatore di Alianza Popular.

Chi è nato il 5 marzo?

1905: Joaquín Calvo Sotelo, drammaturgo e accademico.

1941: Jose Maria Merino, scrittore.

1942: Felipe Gonzalez, politico spagnolo, presidente dal 1982 al 1996.

1943: Manuel Angel Congero, filologo.

1948: Panetteria, torero.

1967: Ray Loriga, scrittore.

Chi è morto il 5 marzo?

1984: William Powell, attore americano.

1991: Steve Calvert, attore americano.

1993: Miguel Fernandez, poeta.

1998: Josefina Lopez de Serantes, scrittrice.

2013Hugo Chavez, politico, militare ed ex presidente venezuelano.

2014Luis Viloro, filosofo, professore e diplomatico messicano.

Cosa si festeggia il 5 marzo?

Oggi 5 marzo Giornata mondiale dell’efficienza energetica.

Il tuo oroscopo per il 5 marzo

I nati il ​​5 marzo appartengono al segno zodiacale Pesci.

Santi del 5 marzo

Oggi, 5 marzo, si festeggia Sant’Adriano.