Cosa è successo in un giorno come oggi?

2009 – Diritto dei media

È stata emanata la legge n. 26522 sui servizi di comunicazione audiovisiva, nota come legge sui media, che definisce le regole per il funzionamento e la distribuzione delle licenze per i media radiofonici e televisivi in ​​Argentina. Nasce per sostituire la Legge Radiotelevisiva n. 22285 imposta nel 1980 dall’ultima dittatura civile-militare.

1813 – GIUSEPPE VERDI

Il compositore italiano di musica classica e lirica Giuseppe Verdi e autore di alcune delle più famose opere poetiche, come Rigoletto, El Trovador e La Traviata, è nato nella città italiana di Le Roncole.

1991 – LALI ESPOSITO

Nata a Buenos Aires, l’attrice e cantante Mariana “Lally” Esposito ha vinto 38 premi tra cui Gardel e diversi MTV Awards. Ha girato sei film e registrato tre album.

2020 – la pena di morte

La Giornata internazionale contro la pena di morte viene celebrata per la sua abolizione e per aver educato il pubblico sulle condizioni di vita disumane in cui versano i condannati a morte. Fondata dalla Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte a partire dal 2003.

1986 – De Benedetto

Lo scrittore e giornalista Antonio de Benedetto, uno dei grandi autori della letteratura argentina della seconda metà del Novecento, è morto a Buenos Aires all’età di 63 anni.

1985 – Orson Welles

L’attore, sceneggiatore e regista Orson Welles, vincitore di due Oscar e quattro al Festival di Cannes, è morto a Hollywood (California, USA), all’età di 70 anni. Ha girato più di 30 film, tra cui Citizen Kane, uno dei grandi classici della cinematografia.

1954 – David Lee Roth

Il cantante americano David Lee Roth, vocalist del gruppo rock Van Halen che raggiunse grande fama negli anni Ottanta, è nato a Bloomington (Indiana, USA), i cantanti metal di tutti i tempi» della rivista americana Hit Parader.

2022 – Salute mentale

Si celebra la Giornata internazionale della salute mentale, istituita dalla Federazione mondiale della salute mentale e dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1995 per aiutare a eliminare i miti e gli stigmi che circondano la questione.

2022 – Giornata della danza

La Giornata della danza è commemorata in memoria dei nove membri del Teatro Colón Staple Ballet che morirono quando l’aereo su cui stavano viaggiando per la città di Trelew cadde nel fiume de la Plata il 10 ottobre 1971.

1856 – Lopez e le classifiche

L’avvocato, scrittore e politico Vicente Lopez y Blanes, autore dei testi dell’inno nazionale argentino e presidente ad interim delle Province Unite del Rio de la Plata, morì tra luglio e agosto 1827 a Buenos Aires all’età di 72 anni. .