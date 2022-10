Cosa è successo in un giorno come oggi?

1964 – Luther King

L’attivista americano per i diritti umani Martin Luther King Jr. è stato insignito del Premio Nobel per la Pace a Oslo per la sua lotta in difesa dei diritti umani e contro l’apartheid.

1980 – Oscar tedesco

Muore a Buenos Aires all’età di 71 anni il chitarrista e compositore Oscar Aleman, una delle figure più importanti della scena jazz argentina. Ha registrato venti album e recitato in tre film.

1962 – Crisi missilistica

Un aereo spia americano ha scoperto a Cuba l’installazione di piattaforme missilistiche a medio raggio fornite dall’Unione Sovietica, uno dei momenti più critici affrontati dal presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy. La “crisi dei missili” è stata una delle crisi più tese della Guerra Fredda tra il blocco occidentale e il blocco socialista sovietico.

1888 – Louis Le Prince

L’artista e inventore francese Louis Le Prince, considerato dagli storici il vero creatore della cinematografia, ha girato The Roundhay Garden Scene a Leeds, in Inghilterra, il primo film, della durata di appena due secondi, con un solo obiettivo e pellicola di carta. . Questo cortometraggio originale porterebbe alla nascita del cinema.

1934 – Oracio Acavalo

L’ex pugile Horacio Acavalo, campione del mondo dei pesi mosca dal 1966 al 1968, è nato a Lanus, Buenos Aires, e ha giocato un totale di 83 incontri e vinto 75 vittorie.

2003 – Javier Gates

L’attore e comico Javier Portales (Miguel Angel Alvarez), che ha avuto una lunga carriera nel cinema, teatro e televisione, è morto a Buenos Aires all’età di 66 anni. Presentato nel duo con Alberto Olmedo nel cartone animato televisivo “Alvarez y Borges”,

2009 – Mario Bolati

La squadra argentina, guidata da Diego Maradona, si è qualificata ai Mondiali del 2010 in Sud Africa battendo 1-0 l’Uruguay allo stadio Centenario di Montevideo, con un gol del centrocampista Mario Bolatti.

1977 – David Bowie

Il musicista e compositore britannico David Bowie ha pubblicato Heroes in London, il suo dodicesimo album in studio, considerato uno dei migliori album della sua carriera.

1978 – Usher T Raymond IV

Nato a Chattanooga (Tennessee, USA) è il musicista, ballerino e attore Usher Terence “Terry” Raymond IV, meglio conosciuto come Usher, che ha girato quindici film e registrato otto album. Ha venduto più di 200 milioni di dischi.

2022 – Donazione di organi

Si celebra la Giornata internazionale della donazione di organi, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per incoraggiare le persone a esprimere il loro desiderio di essere donatori di organi che possono salvare vite umane.