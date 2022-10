Cosa è successo in un giorno come oggi?

1993 – Federico Fellini

È morto a Roma all’età di 73 anni il regista e sceneggiatore italiano Federico Fellini, figura della cinematografia del XX secolo e miglior regista del suo paese. Ha vinto cinque Oscar, quattro per il miglior film straniero e uno per la sua carriera.

1992 – Galileo Galilei

Papa Giovanni Paolo II ammette che la Chiesa condannò ingiustamente l’astronomo e fisico italiano Galileo Galilei nel 1633 per la sua difesa della teoria eliocentrica e del moto delle stelle. Durante un discorso alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, il Papa ha elogiato il “padre dell’astronomia” e ha riconosciuto gli errori di alcuni studiosi di religione del XVII secolo.

2000 – Pep Sanchez

Il basquetbolista Pepe Sánchez (Juan Ignacio Sánchez) ha parlato con il primer argentino al debutto nell’Associazione Nazionale di Basquetball (NBA) degli Stati Uniti, al gioco per i Philadelphia 76ers e la Victoria prima contro i New York Square Knicks di New York.

1925 – Jose Ingegneri

È morto a Buenos Aires all’età di 48 anni José Ingeneros (Giuseppe Ingenieros), fondatore del Centro Socialista Universitario che ha dato vita al Partito Socialista Operaio Argentino.

1934 – Antonio F. Libertà

Il presidente del River Plate Antonio Vespuccio Liberte firma i documenti di acquisto dei terreni nel quartiere di Nunez dove sorge il “mega” stadio, inaugurato nel 1938 e che oggi porta il suo nome.

1512 – Michele Angelo

Papa Giulio II ha inaugurato i magnifici affreschi dell’architetto, scultore e pittore italiano Michelangelo Buonarroti sulla volta della Cappella Sistina nel Palazzo Apostolico della Città del Vaticano.

1926 – Harry Houdini

Harry Houdini (Eric Wise), una delle più grandi figure della storia della magia di cui le streghe hanno copiato i trucchi, è morto a Detroit (Michigan, USA), all’età di 52 anni.

2020 – Giornata del risparmio

La Giornata Mondiale del Risparmio viene commemorata nel 1924 quando si tenne a Milano, in Italia, la Conferenza Internazionale del Risparmio.

1969 – La memoria di Lola

All’età di 84 anni, l’attrice Lola Membrives (Dolores Membrives Fernández), una delle più importanti interpreti delle opere teatrali dello spagnolo Federico García Lorca e di altri drammaturghi, è morta a Buenos Aires. Ha ricevuto due Ordini della Corona Spagnola e l’Ordine al Merito Artistico della Repubblica Argentina.

1993 – Diego a Maradona

Dopo tre anni di assenza nella nazionale argentina, Diego Maradona torna a giocare con la maglia del “Basiliste”, che il tecnico Alfio Basile ha convocato dopo la sconfitta per 5-0 contro la Colombia. Nella partita, l’Argentina ha pareggiato 1-1 con l’Australia a Sydney, guidata da Abel Balbo, su cross di Maradona.