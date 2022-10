Cosa è successo in un giorno come oggi?

2009 – Mercedes Sosa

È morto a Buenos Aires, all’età di 74 anni, il cantante “The Voice of Latin America”, uno dei più importanti artisti della musica popolare argentina e latinoamericana. Ha vinto nel 1994 il Martín Fierro Award per il miglior programma televisivo, il Konex de Brillante nel 1995 e diversi Grammy Awards.

2009 – Martin Palermo

L’attaccante del Boca Juniors Martin Palermo ha segnato da quasi centrocampo nella vittoria per 3-2 di xeneize sul Vélez Sarsfield a La Bombonera.

1965 – Fidel Nadal

Nato a Buenos Aires, musicista e cantante Fidel Nadal, che ha guidato la band rock, punk e reggae Todos Tos Myrtos negli anni ’80.

1992 – Diego a Maradona

Sotto la guida tecnica di Carlos Bilardo, Diego Armando Maradona ha esordito con il Siviglia dopo aver scontato una squalifica per doping di 15 mesi quando ha giocato per il Napoli. Nella partita, il Siviglia ha perso 2-1 contro l’Athletic Bilbao. Così, la stella argentina è stata diretta da Bilardo, suo allenatore nella nazionale argentina che è stato campione in Messico 1986 e runner-up in Italia 90.

1917 – Viola Barra

La cantante e compositrice Violetta Parra (Violetta del Carmen Barra Sandoval), una delle artiste folk latinoamericane più importanti e apprezzate per la sua poesia e il suo impegno sociale, è nata nella città cilena di San Fabian de Alico.

1955 – Jorge Valdano

L’ex calciatore ed ex allenatore Jorge Valdano è nato nella città di Santa Fe Las Barigas, l’attaccante della nazionale argentina che ha vinto la Coppa del Mondo in Messico 86. È apparso al Newell’s Old Boys e ha recitato nel Real Madrid, da cui è stato anche il direttore tecnico e il direttore sportivo. È stato anche allenatore delle nazionali spagnole Tenerife e Valencia.

1970 – Janis Joplin

È morta a Los Angeles (California, USA), all’età di 27 anni, la cantante americana Janis Joplin, famosa per la potenza e l’intensità della sua voce e una delle più importanti artiste rock e blues del suo tempo. Fa parte del “27 Club”, come viene chiamato il gruppo di artisti famosi scomparsi all’età di 27 anni, come Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse, tra gli altri.

1975 – Bambina Peonia

All’età di 66 anni è morto a Buenos Aires il famoso attore e comico José “Pepe” Biondi, uno dei più grandi capocum della televisione argentina. Si distingueva per il suo innocente senso dell’umorismo e del clown.

1961 – Silvia Gar

Nata a Santa Fe, Rosario, la cantautrice Silvina Gary è una delle voci femminili più importanti del pop e del rock argentino e un punto di riferimento per il movimento musicale Trova Rosarina.

2020 – Giornata degli animali

Si celebra la Giornata mondiale degli animali, proclamata dall’Organizzazione mondiale per la protezione degli animali nel 1929 per sensibilizzare sui diritti e la protezione degli animali.