Cosa fare per utilizzare il cellulare come mouse su Google TV o Android TV

Sapevi che puoi usare il tuo cellulare come mouse per la tua Smart TV? È vero, e mentre un telecomando di Google TV o Android TV è utile per molte cose, In vari momenti, può essere ingombrante e inefficiente quando si tenta di inserire testo o spostare il cursore sullo schermo.

E per evitare di rimanere bloccati in applicazioni che ti offrono solo pubblicità e molti passaggi complicati per raggiungere questo obiettivo, oggi ti offriamo un’ottima alternativa, che è Funziona su Chromecast con Google TV e su qualsiasi TV Android.

Detto questo, passiamo ora ai passaggi che devi seguire per raggiungere questo obiettivo che ti semplificherà sicuramente la vita. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare prima di iniziare così Sarà per attivare la modalità sviluppatore della tua TV, e per questo devi fare quanto segue:

Fai clic sull’icona del tuo profilo che appare nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

– unirsi a sessione Anche impostazioni.

– vai a Sistema Quindi entra in giro.

Premere circa 7 volte di seguito sulla scheda Build del sistema operativo Android TV Fino a quando non diventi effettivamente uno sviluppatore.

– Torna al dipartimento Sistema Da lì, scendi finché non trovi uno spazio Opzioni sviluppatore O Opzioni sviluppatore.

Assicurati di abilitare le opzioni sviluppatore e il gioco è fatto.

Una volta che questa parte è avanzata, passiamo ora ai passaggi Per utilizzare il telefono cellulare come mouse per Android TV o Google TV:

Prima di tutto, assicurati che il telefono e la TV siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

– Scarica l’applicazione Tastiera del mouse Android TV ADB (È completamente gratuito) sul tuo dispositivo mobile da Google Play.

– Ora dalla tua TV e con la modalità sviluppatore attivata, vai a sessione Anche impostazioniPoi Sistema Infine a Opzioni sviluppatore.

– C’è un’attivazione della leva Debug USB.

– Ora dal tuo telefono cellulare, apri l’app Android TV ADB Mouse Keyboard e fai clic sull’icona a forma di ingranaggio che appare nell’angolo in basso a sinistra.

– Clicca su Trova il server automaticamente.

– Quando il tuo telefono cellulare trova la TV, verrà visualizzata una notifica sullo schermo per consentire il debug USB. Basta fare clic sulla casella Consenti sempre da questo computer e finalmente dentro accetta.

E sarà così Ora puoi tornare all’interfaccia principale dell’applicazione e far scorrere il dito sullo schermo del cellulare Per spostare il cursore all’interno del TV e fare clic, basta toccare lo schermo.