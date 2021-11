Cosa festeggiano i santi e cosa è successo in un giorno come oggi?

Scopri le effemeridi di oggi 20 novembre, quale santo si festeggia, il segno zodiacale corrispondente e cosa è successo in un giorno come oggi in giro per il mondo. È il compleanno di una persona famosa?

Cosa si festeggia oggi, 20 novembre?

Giornata Mondiale dei Bambini

Giornata internazionale della memoria transgender (T-DoR)

Giornata del libro a Valencia

Giornata dell’industrializzazione in Africa

Giorno della Rivoluzione

Santoral il 20 novembre

Santo Avventuriero di Torino

San Ambello

San Basilio di Antiochia

San Bernardo de Hildesheim

san edmund

San Felice di Valois

san narciso

Sant’Ottaviano

Sant’Ottaviano di Torino

San Soletta Torino

Santa Thuna Vercelli

Oroscopo: qual è il segno zodiacale di una persona nata il 20 novembre?

I nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre sono compatibili con lo Scorpione, l’ottavo segno dello zodiaco, il quarto di natura negativa e il terzo di qualità costante.

Lo Scorpione è un segno d’acqua molto intuitivo e questo segno può capire Desideri profondi per coloro che ti circondano e le loro motivazioni, Perché ha la capacità di sviluppare un’enorme quantità di empatia.

Quali celebrità festeggiano il loro compleanno il 20 novembre?

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti dal 2021.

Norman Greenbaum, cantante statunitense.

Bob Einstein, attore estadounidense

Joe Walsh, musicista americano.

Barbara Hendricks, Soprano Stadonides.

Richard Masur, attore americano.

Rodger Bombas, attore americano.

L’attrice americana Bo Derek.

Stefan Belov, pilota tedesco di Formula 1

Sean Young, attrice americana.

Luis Alfonso Mendoza, doppiatore messicano

Mike D (Michael Diamond), musicista americano dei Beastie Boys.

Jimmy Wasser, pilota e proprietario del team motorsport americano.

Jason Font, attore estadounidense.

Paola Rojas, giornalista messicana.

Josh Turner, cantante americano.

Nadine Velasquez, attrice e modella statunitense.

Jeremy Jordan, attore e cantante americano.

Ferdinando Monvardini, pilota automobilistico italiano.

Kōhei Horikoshi, fumettista giapponese creatore di My Hero Academia

Madison Shipman, Aktrese Stadonides.

Chi è morto il 20 novembre?

1976: Trofim Denisovich Lysenko, biologo sovietico

1978: Giorgio de Chirico, pittore italiano

1978: Eduardo Junyent, storico e archeologo spagnolo

1983: Marcel Dalio, attore francese

1984: Santiago Broward, pediatra e politico spagnolo

1986: Roberto Parada, attore cileno

2000: Kali Batalo, portiere della Finlandia

2005: James King, tenore americano

2005: Chris Whiteley, musicista americano

2006: Robert Altman, regista americano

2011: Alvaro Lara, calciatore cileno

2011: Javier Pradera, scrittore e analista politico spagnolo

2013: Sylvia Brown, artista psicologica e burlone americana

2016: Gabriel Padilla, calciatore costaricano.

2020: Romualdo Brito, musicista e compositore colombiano per la Valenata Music.

Gli eventi del 20 novembre: cosa è successo in una giornata come oggi?

1789: il New Jersey diventa il primo stato degli Stati Uniti a ratificare la Costituzione.

1861: Il Kentucky entra a far parte del governo confederato.

1910: Francisco i Madero pubblica il Piano San Luis Potosi, denunciando il presidente Porfirio Díaz e dichiarandosi presidente. La rivoluzione messicana che sta cercando di rovesciare il regime è iniziata.

1917: l’Ucraina diventa una repubblica.

1952: A Città del Messico viene aperto lo Stadio Olimpico dell’Università.

1953: l’aviatore americano Scott Crossfield raggiunge per la prima volta il doppio della velocità del suono.

1959: L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

1962: Finisce la crisi dei missili cubani.

1975: Il dittatore Francisco Franco muore in Spagna dopo la guerra civile spagnola.

1984: il manga Dragon Ball inizia a essere pubblicato in Giappone.

1989: Viene modificata la Convenzione sui diritti del fanciullo.

2014: In Messico e in altre parti del mondo si celebra la prima giornata di “Azione globale per Ayotzinapa”.