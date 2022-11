Cosa guardi oggi in TV? sabato 12 novembre 2022 | Televisione

15.30 / sesto

Un altro pomeriggio con “Aruser @ s Weekend”

Un nuovo lotto del programma è stato presentato da Alfonso Aris. Questo pomeriggio Tony de la Torre parlerà delle ultime notizie cinematografiche, Montes Vidal parlerà di sviluppi tecnologici e invenzioni, Evelyn Segura avvicinerà la biologia agli spettatori, Marta Altabaria e Andrés Guerra analizzeranno le informazioni sulle celebrità apparse negli ultimi ore. Da parte loro, David Brock, Oscar Brock, Andrés Guerra, Javier Rico, Evelyn Segura e Miguel Angel Rodriguez “Sevilla” parteciperanno alle loro divisioni regolari. Inoltre, il programma avrà comunicazioni in diretta con punti notizia con corrispondenti di rete.

15.35 / Canale fondamentale

Sleepy Hollow

Stati Uniti 1999 (97 min). Direttore: Tim Burton. Cast: Christina Ricci, Johnny Depp, Miranda Richardson, Michael Gambon.

Il sempre sorpreso Tim Burton ha mostrato ancora una volta che dopo Ed Wood era ancora in forma aggraziata con questa storia horror gotica, condita con tocchi comici di grande successo e ambientazione meticolosa. Ispirato alla famosa storia di Washington Irving, racconta la storia di un ispettore della polizia di New York che si reca in una remota città, Sleepy Hollow, per indagare sugli orribili omicidi commessi da un leggendario cavaliere senza testa.

15.40 / #0

“Fantasma oltre l’amore”

fantasma. Stati Uniti 1990 (118 minuti). Direttore: Jerry Zucker. Cast: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn.

Un film molto popolare, nato dalla penna di Bruce Joel Rubin, sceneggiatore, tra gli altri, La scala di Giacobbe Regia di Jerry Zucker (Terra come puoi). Le forze esterne cercano di mettere in guardia una giovane donna del pericolo che deve affrontare in questo mix di dramma, fantasia e commedia. Una delle migliori opere di Whoopi Goldberg.

15.40 / quattro

La leggenda dei samurai – 47 Ronin

Stati Uniti 2013 (119 minuti). Direttore: Carl Eric Reinsch. Cast: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi.

Il nuovo arrivato Carl Erik Rinsch si reca nel Giappone del 18° secolo per dare il tono a questa miscela erratica e divertente di azione, dramma e fantasia con l’aria di un samurai. Nonostante l’ambientazione di grande successo, così comune in questo genere di storie, sia innegabile, tra l’altro, a tutti manca l’energia, soprattutto nella parte centrale di essa.

15.45 / Knicks

“Oceano 8”

Otto oceani. Stati Uniti, 2018 (110 min). Direttore: Gary Ross. Cast: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter.

Dopo cinque anni di prigione, Debbie Ocean è stata rilasciata sulla parola con una sola idea: rubare Toussaint, il contratto di diamanti di Cartier da 150 milioni di dollari. Sulla scia dei precedenti tre sequel diretti da Steven Soderbergh (ecco semplicemente il produttore), e con la novità dell’ormai protagonista in un gruppo di donne guidate da Sandra Bullock, questa nuova storia della rapina perfetta è molto divertente, anche se non aggiunge nulla di nuovo al franchise.

18.00 / tonnellata

‘alta società’

alta società. Stati Uniti 1956 (98 minuti). Direttore: Carlo Walters. Cast: Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra.

Una versione deluxe del film diretto da George Cukor Storie Filadelfia Decorato con un grande cast – con l’indimenticabile Grace Kelly nella sua ultima apparizione sul grande schermo – canzoni di Bing Crosby e collaborazioni con Louis Armstrong. Sebbene l’abilità classica di Cukor non sia stata raggiunta per il cinema musicale.

19.40 / Knicks

“Il risultato (colpo di stato)”

Il risultato. Stati Uniti 2001 (119 minuti). Direttore: Frank Oz. Cast: Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando.

Avere Robert De Niro e Marlon Brando in un film è un lusso. Ma non è vero che questo franchise non dovrebbe corrispondere a Frank Oz, l’irregolare regista che unisce successi del genere fuori E il fallimento è come Dito arcuato canaglia. Così, un divertente esempio di furti perfetti del cinema che ne hanno innalzato la qualità grazie al talento dei due padrini;

19.48 / MTC

“Montagna rotta”. su terra proibita

“Montagna rotta”. Stati Uniti 2005 (134 min). Direttore: Ang Lee. Cast: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams.

Ang Lee ha viaggiato nei vasti paesaggi del Texas e del Wyoming per preparare questo bellissimo film pluripremiato (tre Oscar, quattro Golden Globe e Miglior film a Venezia, tra molti altri), basato su un racconto della scrittrice Annie Proulx. Disegna per me una bella e calda storia d’amore tra due Cowboy In cui dimostra ancora una volta, sostenuto da una bella performance e da una deliziosa colonna sonora, la sua padronanza delle chiavi del palcoscenico classico.

20.15 / impazzisci

“Dieci in grassetto”“

Hai uomini alti. Stati Uniti 1951 (97 minuti). Direttore: Willis Goldbeck. Cast: Burt Lancaster, Judy Lawrence, Gilbert Rowland.

Niente di più, niente di meno che un film d’avventura divertente e frenetico ambientato ai tempi della Legione Straniera francese, con protagonista il sempre dinamico Burt Lancaster. Inoltre, non gli manca la giusta dose di umorismo. Buono per un desktop molto divertente.

21.30 / 1

Il “rapporto settimanale” analizza la sete di Dunania

Al suo nuovo appuntamento con oggi, rapporto settimanale Si reca al Parco Nazionale di Doñana per mostrare le sue condizioni e verificare se c’è una soluzione alla sua carenza d’acqua. Un team del programma sta parlando con gli attori chiave di questa riserva per determinare se esiste una soluzione. Inoltre, nella settimana del Summit sul clima in Egitto, guarda a un nuovo modo per catturare l’attenzione di alcuni gruppi ambientalisti: lavorare contro le opere d’arte nei musei di mezza Europa. L’ultimo è stato al Prado, dove due giovani hanno attaccato le famose gomme “Magas” di Goya. Il programma ha parlato con loro.

21.45 / sesto

problema di salute pubblica

José Yélamo mette una faccia e dà voce a un problema di salute pubblica stasera a spiega laSexta. Per questo avrà testimonianze di operatori sanitari e utenti, che alzeranno i loro sospetti a un livello commentatori. Inoltre, prima dell’imminente arrivo di quello che sembra essere l’inverno più costoso della storia, analizzerà il prezzo dell’energia, parlerà con chi è colpito dalla povertà energetica, suggerirà soluzioni per ridurre le bollette e studierà con i nostri esperti se sarà il momento . aumentare i salari.

22.00 / TVE

L’Almazan ospita l’Atletico in coppa

La Copa del Rey torna in TVE e lo fa in due partite del primo turno. Stasera, l’Atlético de Madrid si recherà in Siria, dove lo attende S de Almazán. Gli uomini di Cholo Simeone non stanno vivendo i loro momenti migliori dopo non aver vinto le ultime cinque partite e non possono permettersi di inciampare contro una squadra di terzo livello e liberarsene. Domani (Telediporto, 19:00), la Real Sociedad si recherà nella provincia di Toledo per affrontare il C. de Casalegas.

22:00 / impazzisci

‘professionisti’

professionisti. Gli Stati Uniti nel 1966 (112 minuti). Direttore: Richard Brooks. Cast: Lee Marvin, Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Jack Palance.

Un fantastico film western diretto da Richard Brooks, racconta la storia di quattro uomini armati assunti da uno degli uomini più ricchi della regione per salvare sua moglie che è stata rapita da un rivoluzionario messicano. Regia e recitazione di lusso per un film fortemente influenzato da Beckenbah e da forti dosi di amarezza. il necessario.

23.45 / 1

discussione sugli animali domestici

In onore dell’appuntamento di venerdì, grande confusione Oggi entra in relazione con i nostri animali domestici. Andiamo in mare con animali domestici? Umanizzarli, in un certo modo, significa maltrattarli? Li rispettiamo e li amiamo o li usiamo egoisticamente? Xavier Sardà ne discuterà con il commentatore Gonzalo Miró, l’attore Santi Rodríguez, il presentatore Ares Teixidó e barista Meritxell Falgueras. Gli ospiti sono presenti il ​​giornalista Jordi González e l’artista Aldo Comas, che possiede un originale zoo di diversi animali nella sua casa di campagna. Anche l’ospite residente dello spettacolo, Loles León, è stato aggiunto al cast.

0.45/Anteprime di film 2

‘margine Pacifico’

Stati Uniti 2013 (130 min). Direttore: Guillermo del Toro. Cast: Charlie Hunman, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman.

Con straordinari effetti speciali e la regia sempre sorprendente di Guillermo del Toro, anche sceneggiatore, questo thriller fantascientifico fonde i classici della cultura pop giapponese: Kaiju Storie di mostri giganti come Godzilla e Mette in risalto, Robot Mazinger Z.

1.50 / 1

J. Edgar

Stati Uniti, 2011 (137 min). Direttore: Clint Eastwood. Cast: Leonardo Di Caprio, Armie Hammer, Naomi Watts.

Sotto l’attenta guida del sempre intrigante Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio (candidato ai Golden Globe come miglior attore drammatico per il suo meticoloso trattamento del personaggio) entra ora nella carnagione di J. Edgar Hoover, un personaggio all’età di 29 anni diventato il grande direttore dell’FBI per quasi 50 generali. Attraverso i suoi occhi (e con un trucco non ancora completo) esplora, con credibilità e rispetto, la sua vita e le sue relazioni pubbliche e private, relazioni che ha mantenuto con cura, permettendo solo a pochi di far parte di quella ristretta cerchia . Evidenziando anche gli influencer secondari selezionati: Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas e Judi Dench. Potrebbe non essere un lavoro importante nella filmografia del suo regista, ma ha il sapore più oscuro del cinema di Eastwood.

Puoi seguire EL PAÍS TELEVISION all’indirizzo Twitter Oppure registrati qui per ricevere Bollettino settimanale.