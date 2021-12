Cosa noterà il grande sostituto di Hubble e come vederlo decollare in Messico

Telescopio spaziale James Webb È già nella sua posizione finale Sulla Terra all’interno di un razzo Ariane 5, dove viaggerà nello spazio. Speriamo che venga rilasciato (finalmente) sabato 25 dicembre Dal complesso Arianespace ELA-3 allo spazioporto situato a Kourou, nella Guyana francese.

Fino alla scadenza, il team responsabile dell’attività La diagnostica verrà eseguita Per garantire che tutti i componenti del veicolo siano pronti per il lancio. Inoltre, il telescopio verrà utilizzato mentre si trova sulla piattaforma. Per verificare che ogni sistema abbia energia Funziona correttamente.

In origine, il lancio era previsto per venerdì 24 dicembre, ma A causa delle cattive condizioni meteorologiche Nello spazioporto, volo VA256 per mettere in orbita la rete rinviato 21 dicembre scorso.

Ti alzerai presto per assistere al decollo in Messico

Il 23 dicembre, la NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e Arianespace hanno confermato che Nuova data di uscita Ritiro per sabato 25 dicembre. Per questo evento, ci sarà una finestra di 32 minuti Inizierà alle 6:20 del mattino, ora del Messico Terminerà alle 6:52.

Potete seguire il decollo dal dispaccio ufficiale dell’agenzia all’indirizzo Youtube dalle 5:00, nonché sul suo sito Web e su altri social network ufficiali come Sito di social network Facebook e Twitter.

anche da 5:30 La copertura inizierà in spagnolo A presentare saranno Begonia Vela, ingegnere di sistemi di telescopi, e Giulio Monreal, consulente per i trasporti spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea, che sarà anche Intervisterai membri di origine ispanica Per la missione, un tag che può essere seguito anche dagli account Youtube S Sito di social network Facebook Dall’agenzia spagnola NASA.

Cosa noterà il successore di Hubble?

James Webb è fino a 100 volte più potente di Hubble, secondo la stessa NASA e lo sarà il più grande telescopio Non sprecare mai lo spazio che puoi usare Studia tutte le fasi della storia dell’universo.

Per questo utilizzerai principalmente from Sensibilità senza precedenti ai raggi infrarossi, che ti permetterà di vedere le prime galassie nate dopo il Big Bang 13,5 miliardi di anni fa, Fino alla formazione dei sistemi solari In grado di supportare la vita su pianeti come la Terra.

A tal fine, utilizzerai tutte le tecnologie di bordo, ad esempio su Specchio primario 6,5 m Realizzato con 18 pezzi di berillio ultraleggeri che si apriranno dopo il lancio, oltre a un parasole a cinque strati delle dimensioni di un campo da tennis che Permetterà di ridurre il calore causato dal sole.