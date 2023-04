Cosa pensano i dirigenti sindacali della Conferenza regionale internazionale dell’edilizia e del legno? • Lavoratori

Diplomato come Professore di Educazione Generale presso l’Istituto Pedagogico Superiore Félix Varela, a Villa Clara, Cuba (1979). Ha lavorato per Juventud Técnica, il settimanale En Guardia, un membro dell’Esercito Centrale, i giornali Escambray, CINCO de Septiembre e Granma. Dal 2007 è corrispondente di Trabajadores nella provincia di Cienfuegos. Specializzato in affari economici e agrari. Nel 1999 ha accompagnato la 2a brigata medica cubana arrivata in Honduras dopo il passaggio dell’uragano Mitch in funzioni di stampa. Fatti pubblicati senza porto (EDITORIALE CUBANO DI MECENAS). È stato in quel paese centroamericano in altre tre occasioni, per lavori di giornalismo, tenendo conferenze a studenti universitari, consigliando i media e tenendo corsi di aggiornamento sulla stampa a giornalisti e reporter. Vincitore di numerosi premi in concorsi e premi internazionali, nazionali e regionali. Destinatario del Premio giornalistico regionale Manuel Hurtado del Valle (Cienfuegos) per Azione per la vita – 2012. Sigillo di laurea della Confederazione nazionale dei lavoratori della cultura (SNTC). Mantiene una valutazione professionale eccezionale.