Cosa si sa del progetto che potrebbe riunire per la prima volta Belinda e Dana Paula – Prensa Libre

Dana Paola S Belinda era considerato Riferimenti in termini di enorme successo che si può ottenere nel mondo dello spettacolo in Messico .

Tuttavia, molti dei suoi seguaci Non vedevamo l’ora di collaborare Tra queste celebrità.

Alcuni Le voci indicavano che l’opportunità non era stata data a causa della loro rivalitàTuttavia, lo ha menzionato in più interviste Hanno un’ammirazione reciprocaTuttavia, non sono state fornite le condizioni affinché ciò avvenisse.

Questa opportunità sembra più vicina poiché lo ha confermato Alejandro Go, produttore teatrale messicano e imprenditore dello spettacolo Entrambi hanno accettato di apparire in un remake del popolare film Voglio dire ragazze (ragazze pesanti)una citazione incentrata sul pubblico messicano.

In una recente intervista con Gou Ha annunciato che le due attrici avevano dato un “sì” per iniziare la produzione di questo adattamento del film del 2004.

Sta solo aspettando che i diritti dell’opera vengano trasferiti Per iniziare la pre-produzione del progetto.

“Mi sfrego e strofino loro mi danno i diritti, perché in base al modo in cui avrebbero girato il film, ma continuerò a insistere perché una volta me lo danno Ho Dana sì e Belinda sì,” Rassicurare il prodotto.

Il produttore ha aggiunto di aver lavorato separatamente con le due attrici, ammettendo che è stata un’esperienza piacevole. quindi ora Trovali per questo adattamento del film con protagonista Lindsey Lohan e Rachel McAdams.

“Se succede qualcosa a Dana e Belinda, lo voglio. Voglio dire ragazze. Se ciò accade, invitali a farlo più tardi Giacente. Non lo so, niente di concreto, ma sempre pensato, sospeso.