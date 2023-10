Cosa significa il processo antitrust di Google per le abitudini di ricerca su Internet

Se i regolatori governativi riuscissero a sconfiggere Google nel più grande processo antitrust statunitense dell’ultimo quarto di secolo, probabilmente scatenerebbero cambiamenti radicali che minerebbero il dominio del motore di ricerca che definisce Internet per miliardi di persone.

Mentre il processo di 10 settimane che indaga sulle pratiche commerciali di Google si avvicina alla sua metà, è ancora troppo presto per dire se il giudice distrettuale americano Amit Mehta si schiererà con il Dipartimento di Giustizia e cercherà di frenare una delle aziende tecnologiche più dominanti al mondo.

Se Mehta dovesse stabilire che Google ha mantenuto un monopolio illegale sulla ricerca, la sanzione potrebbe aprire nuove modalità online ai consumatori e alle aziende per esplorare Internet per informazioni, intrattenimento e commercio.

“Un giudice potrebbe costringere Google ad aprire le chiuse in modo che più startup e altri concorrenti possano esercitare una maggiore pressione competitiva su Google, creando servizi online di qualità superiore”, ha affermato Luther Lowe, vicepresidente senior delle politiche pubbliche di Yelp. Il sito di recensioni di aziende online è stato uno dei critici più aspri di Google, avendo trascorso più di un decennio a combattere una strategia che favorisce i propri servizi nei risultati di ricerca.

Il motore di ricerca di Google ha guadagnato la sua enorme quota di mercato offrendo alle persone una raccolta quasi istantaneamente utile dei miliardi di siti web che sono stati indicizzati da quando Larry Page e Sergey Brin, ex studenti laureati alla Stanford University, hanno sviluppato la tecnologia alla fine degli anni ’90.

Oltre alla sua abilità tecnologica, Google paga anche miliardi di dollari ogni anno per garantire che il suo motore di ricerca sia l’impostazione predefinita per rispondere alle domande immesse sugli smartphone e sui browser web più popolari al mondo.

Questi accordi non impediscono agli utenti di passare a un motore di ricerca diverso nelle proprie impostazioni, ma è un processo noioso che poche persone si preoccupano di fare. Questa realtà è il motivo per cui Google è disposto a pagare così tanto per una posizione privilegiata, secondo il Dipartimento di Giustizia.

I pagamenti di Google per la superiorità nella ricerca – inclusi circa 15-20 miliardi di dollari all’anno alla sola Apple – sono in prima linea nel caso del Dipartimento di Giustizia, quindi un giudice probabilmente li bloccherebbe se si pronunciassero contro Google.

Se ciò accadesse, gli esperti ritengono che la soluzione più probabile negli Stati Uniti sarebbe quella di richiedere agli smartphone e ai browser web di visualizzare una serie di motori di ricerca diversi durante il processo di installazione. Questo è qualcosa che è già stato fatto in Europa, dove tutto, finora, indica che la maggioranza delle persone sceglie ancora Google.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che credono che Google sia effettivamente il motore di ricerca migliore – dice Google in sua difesa – o semplicemente perché si fidano più del marchio rispetto alle opzioni concorrenti come Bing o DuckDuckGo di Microsoft, che sono incentrate sulla privacy.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha testimoniato che Google ha un controllo quasi ipnotico sugli utenti quando ha testimoniato questo mese durante il processo.

“Ti svegli la mattina, ti lavi i denti, cerchi su Google”, ha detto Nadella. Poi ha aggiunto che l’unico modo per liberarsi di questa abitudine è modificare le impostazioni predefinite.

Se la sentenza non impedirà ai concorrenti di Google di pagare per far funzionare il motore di ricerca automatico su smartphone e browser web, Microsoft potrebbe acquistare il sito virtuale di Bing, un’opportunità che Nadella ha fatto sapere di voler cogliere.

“Ci sono impostazioni predefinite; questa è l’unica cosa che conta in termini di cambiamento del comportamento di ricerca”, ha testimoniato Nadella.

Florian Schwab, professore associato di informatica presso l’Università del Michigan, ritiene che l’esito più giusto del processo sarebbe un divieto totale di tutti gli accordi prestabiliti tra le due società.

“L’ambiente attuale è modellato dall’architettura progettata dalle grandi aziende che controllano lo spazio”, ha spiegato Schwab. “Ciò che il governo può fare è introdurre una certa neutralità in questo e dare ai consumatori una vera scelta. “Anche se le persone scelgono di utilizzare Google, almeno questa è una scelta del consumatore, che sarebbe meglio che lasciare che le persone si attengano all’impostazione predefinita perché sono state condizionato da tale inadempienza.”

Nella sua testimonianza durante il processo, il CEO di Apple Eddy Cue ha affermato che l’azienda ha adottato Google come motore di ricerca preferito su iPhone e altri prodotti perché fornisce la migliore esperienza ai propri clienti. Questa situazione ha sollevato la speculazione che se ad Apple venisse vietato di utilizzare Google come motore di ricerca predefinito per l’iPhone, potrebbe mostrare i muscoli come l’azienda più ricca del mondo e sviluppare la propria tecnologia di ricerca.

Tuttavia, un ampio divieto dei VSA – che sono stati molto redditizi per Apple e altre società, come l’operatore wireless Verizon – potrebbe portare a conseguenze indesiderate, come l’aumento dei prezzi per altri prodotti popolari.

“Se Google non paga più tanto ad Apple e ad altre società, può aumentare i prezzi dei suoi dispositivi”, ha affermato David Olson, un assistente professore alla Boston University School of Law che segue le controversie antitrust. “Non penso che saranno significativi (incrementi), ma potremmo vedere alcuni aumenti di prezzo perché Google sta essenzialmente sovvenzionando il costo di dispositivi come l’iPhone”.

Un’altra conseguenza del divieto degli accordi di ricerca predefiniti è che Google potrebbe ancora avere un vantaggio dominante nella ricerca se le persone continuano a sceglierlo in modo proattivo, e la società avrà miliardi di dollari aggiuntivi da spendere in altre aree precedentemente assegnate ad accordi che non ha già fatto. Non ce n’è affatto bisogno.

“Google deve pensare che sta ottenendo molto da questi ipotetici accordi, ma forse non valgono molto”, ha aggiunto Olson. “Forse la loro analisi costi/benefici è sbagliata e finiranno per guadagnare di più e con lo stesso dominio. Sarebbe ridicolo.”

Sebbene la causa si concentri sul motore di ricerca di Google, una vittoria del governo potrebbe avere conseguenze più ampie in tutto il settore tecnologico se Mehta decidesse che tutte le impostazioni predefinite sono anticoncorrenziali e vietasse tutte le impostazioni predefinite.

“Se uno dei risultati della sperimentazione fosse la necessità di opzioni più neutre, ciò non avrebbe solo un impatto su Google sui telefoni Android, ma potrebbe anche avere un impatto su Apple e iPhone”, ha affermato Schwab. “Ciò significa che i telefoni Google potrebbero dover offrire Siri (l’assistente virtuale di Apple) come alternativa all’Assistente Google? Oppure i dispositivi Apple dovrebbero offrire l’Assistente Google?”

Una decisione del genere aprirebbe una crepa nel muro digitale che Apple ha costruito attorno all’iPhone per dare al proprio software e ad alcuni prodotti – come Siri – accesso esclusivo a oltre 1 miliardo di utenti del dispositivo, ponendo le basi per un’altra potenziale battaglia legale. . .