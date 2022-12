Cosa significa ogni animale nel capodanno cinese 2023 | le risposte

poche settimane per iniziare Capodanno cinesela celebrazione nota anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare, va contro tutto ciò che nella cultura occidentale pensavamo di sapere su questa festa, riuscendo a dare un significato un po’ diverso a ciò che accade il 31 dicembre.

Allo stesso modo, il 2022 è stato l’anno della tigre, uno dei 12 animali dello zodiaco cinese che rappresentano il coraggio e la fine di ogni male. Con il passare delle settimane è importante conoscere il significato e come celebrare questa antica tradizione.

Quando inizia il capodanno cinese 2023?

La storia di questa tradizione popolare inizia con l’apparizione della seconda luna nuova dopo la fine del solstizio d’inverno. Questo è il motivo per cui ci sono differenze nella data e non ha un giorno specifico.

Il prossimo inizio di questi festeggiamenti sarà domenica 22 gennaio 2023, il che significa che i preparativi per il nuovo anno si svolgeranno il 21 gennaio, anche se si ritiene che molte persone inizino ad organizzarsi qualche giorno prima.

Quindi quest’anno 2023 è l’anno del coniglio secondo il calendario cinese. Tra le differenze che possiamo trovare rispetto ad altri festeggiamenti per il capodanno, la cultura cinese ha un animale ed un elemento che corrisponde a tutti i 12 mesi dell’anno.

Il modo per determinarlo è attraverso l’oroscopo cinese, e per quest’anno il coniglio è l’animale che rappresenterà il capodanno cinese 2023, ed è l’animale al quarto posto nello zodiaco, che coincide con l’elemento acqua, dando al 2023 il nome dell’anno del coniglio d’acqua.

Previsioni del coniglio d’acqua per tutti i segni

ratto:

Sono nati nel 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020. Sarà un momento ideale per poter dare sfogo a progetti personali e per loro sarà fondamentale e fondamentale lavorare in squadra.

Toro:

Sono nati nel 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021. Finché saranno in grado di lavorare e raggiungere i loro obiettivi, non avranno problemi finanziari. Avranno la possibilità di migliorare la loro posizione e raggiungere così diversi tipi di obiettivi finanziari.

Tigre:

Sono nati nel 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022. Arriva un momento tranquillo e calmo e questo darà loro maggiori opportunità di avanzare professionalmente. Non trovano pietre antiche.

coniglio:

Sono nati nel 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023. In questo caso, l’obiettivo sarà aumentare le loro relazioni sociali e quindi incontrare persone che li favoriscono economicamente. I progetti che verranno avranno successo ma dovranno essere pronti per alcuni cambiamenti.

il drago:

Sono i nati negli anni 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024. Per chi ha questo segno sarà un anno in cui potranno scambiarsi idee e pareri con riferimenti sulle proprie posizioni. Questo non aumenterà molto il loro capitale, ma potranno imparare molte cose che gli saranno utili in futuro.

un serpente:

Sono nati nel 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025. In questo momento saranno in grado di rimuovere tutte le cose negative che li circondano ma devono risolvere tutti i loro problemi il prima possibile. . È una grande opportunità per crescere professionalmente.

cavallo:

Sono coloro che sono nati negli anni 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026. Ci saranno opportunità che verranno date loro e quindi dimostrano che possono avere molto successo. Mostrerà le capacità e le abilità che possiedono naturalmente e li farà crescere professionalmente.

capra:

Sono i nati nel 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 e 2027. Si aspettano cambiamenti più che positivi e incoraggianti nella sfera sociale e familiare. Nonostante ciò, non dovrebbero occuparsi del lato lavorativo e della carriera.

Curva:

Sono coloro che sono nati negli anni 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e 2028. Arriva per loro una grande opportunità per poter raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati una volta per tutte. Ciò dipenderà, logicamente, dalla tua organizzazione e dall’implementazione stessa.

Gallo:

Sono nati nel 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 e 2029. Per realizzare tutti i progetti a cui pensano, devono scegliere un ottimo partner che possa aiutarli.

cane:

Sono nati nel 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e 2030. Il bilancio sarà più che positivo perchè porterà molta calma nella vostra vita sociale e nelle relazioni personali. Non ci saranno brutti momenti, ma devono essere intelligenti per sapere quando andare avanti.

Maiale:

Sono nati nel 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 e 2031. Infine, quelli del segno del Maiale si divertiranno a trascorrere meravigliosi momenti di divertimento e amore con la loro famiglia e i loro cari. Ma, contrariamente a ciò, le novità sul posto di lavoro non saranno delle migliori.