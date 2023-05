Il lavoro svolto sulle nebulose planetarie ha aiutato gli astronomi a comprendere le diverse fasi della vita stellare.

Tema Nebulose planetarie Attira l’attenzione in quanto aiuta una migliore comprensione delle fasi evoluzione stellare. Gli scienziati rimangono incuriositi per saperne di più Nebulose planetarieIl loro studio rivela dettagli importanti su essendo.

Naturalmente, le indagini su questi oggetti astronomici lo danno informazione preziosa Le stelle e la composizione chimica dell’universo. Non solo: ci aiutano a capire Quale sarà il futuro del nostro solela stella centrale del sistema solare.

National Geographic in spagnolo ha intervistato Verania Echaide Navarro, dottoranda in fisica dell’Istituto Politecnico Nazionale (IPN), per capire meglio cosa Nebulose planetarie. Questo è ciò che lo specialista ha condiviso con noi.

Nebulose planetarie: cosa sono e perché si chiamano così?

IL Nebulose planetarie Sono corpi astronomici che si formano in corrispondenza di una stella simile al sole esaurire il suo combustibile nucleare E inizia a proiettare i suoi strati esterni nello spazio. Questo processo crea una struttura in espansione di gas e polvere attorno al corpo celeste illuminato dalla radiazione della stella centrale.

nonostante il suo nome Le nebulose planetarie non hanno nulla a che fare con i pianeti. Il nome deriva dal fatto che i primi rilevati sembravano piccoli punti rotondi nei primi telescopi, simili ai pianeti del sistema solare.

prima delle nane bianche

IL nane bianche Sono resti stellari. Sono ugualmente intesi come le stelle che si sono esaurite a vicenda idrogeno utilizzato come combustibile nucleare. Inoltre, rappresentano Fase finale Il più comune nella vita del “gigante luminoso” dello spazio.

parlare di Nebulose planetarie Obbligatorio indicare nane bianche, perché entrambi sono strettamente correlati allo stesso ciclo. Questo perché i primi, suggerendo che le stelle perdono la maggior parte dei loro strati esterni, lasciando dietro di sé un nucleo caldo, danno origine ai secondi.

Lo ha dichiarato Alberto Ribasa-Mancergas, ricercatore presso l’Università Politecnica della Catalogna ConversazioneQuale Le nane bianche subiscono un processo di raffreddamentoche fornisce una stima della nostra età galassia. Inoltre, lo specialista afferma che avendo metà della massa del Sole e delle dimensioni della Terra, Le nane bianche sono molto dense.

Quali sono le caratteristiche delle nebulose planetarie?

A prescindere da quanto detto finora, il Nebulose planetarie Tra le sue caratteristiche ci sono a Ricca composizione chimica. secondo Britannicadovuto in parte all’elaborazione nucleare all’interno della stella centrale.

Alcuni Nebulose planetarieAggiungi il enciclopedia Citato, è una debolezza carbonio che dire ossigenomentre, ad esempio, in sole C’è molto di più nel primo rispetto al secondo. Ci sono anche quelli in abbondanza azoto.

“IL Nebulose planetarie Mostrano anche una chiara indicazione del gradiente di abbondanza complessivo di C oggetti pesanti nella galassia, che è presumibilmente un riflesso della formazione originaria delle stelle che ha dato origine alle attuali nebulose”, aggiunge enciclopedia.

