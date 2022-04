Cosa sono i codici gratuiti per Free Fire? Fire, codici, gratis, Garena, Android, IOS, mobile, gioco

Fine settimana e partita fuoco liberoIl gioco per cellulare di successo Battle Royale Androide S iOSÈ stata pubblicata una nuova serie di simboli Per poter riscattare oggetti esclusivi come diamante e pelleè tutto Libero. I codici possono essere riscattati solo per un periodo di tempo limitato.

Cosa sono i codici gratuiti per Free Fire?

Ecco un elenco simboli Disponibile per il riscatto solo durante questo 16 aprile:

FF1JE2Q398K7

FFH4AHJ1BZ9Y

FF1N604DYRNN

FF9KD46WK110

FFPE4NFBF6R6

FFJ06SFS809D

FFCJ44G330CT

FFYI3TX3Q5Y5

FFCWV1SI3KAA

FF95IPW1VRRL

FF5FHJ8562VT

FFV7764H654A

FFVQPIR6LRC5

FFDISY9R04EU

FF338106QEXA

liberarsi di simboli La prima cosa che fai è Accedi con Garenaresponsabile del titolo, quindi devi andare alla parte che dice Ricompense antincendio gratuitelì devi mettere 12 lettere compongono un simbolo. Dopo aver posizionato lettere e oggetti sia per esempio diamante o pelleSarà immagazzinato in magazzino.

fuoco libero È un gioco Battle Royale pubblicato in 23 giugno 2017. È disponibile per dispositivi mobili che eseguono il sistema operativo Android e iOS. Anche se può anche essere giocato PC Grazie emulatore Androide chiamata BlueStacks.