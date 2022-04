Cosa sono i codici gratuiti per Free Fire? Free Fire, Codici, Garena, Mobile, Android, iOS, Gioco gratuito

Il weekend in corso e per chi avrà tempo libero e gioco fuoco liberoUn gioco per cellulare di successo Androide S iOSun nuovo lotto di simboli Per poter scaricare oggetti esclusivi come diamante e pelletutto questo Libero. Le icone possono essere scaricate solo per un periodo di tempo limitato.

Cosa sono i codici gratuiti per Free Fire?

Ecco un elenco simboli Disponibile a riscattarlo 9 aprile:

FFUZGTWZSNRN

FFY56TSGLMFI

FF9HPAMRYJXW

FF5TOLVLPWZV

FFY6VX68SKC7

FFCB9DJUWU9W

FFLSDXZI5NAR

FFMVV6YYWWXX

FFMFHIW9R5CX

FFAZZXVVUNGZ

FFTJP9PIB9BS

FFDTA5XBVZRU

FF5BN68R5UYM

FFHQNAU5599Y

FFBV6HZMMHZB

liberarsi di simboli La prima cosa che fai è Accedi con Garenaresponsabile del titolo, quindi devi andare alla parte che dice Ricompense antincendio gratuitelì devi mettere 12 lettere compongono un simbolo. Dopo aver posizionato lettere e oggetti sia per esempio diamante o pelleSarà immagazzinato in magazzino.

fuoco libero È un gioco Battle Royale pubblicato in 23 giugno 2017. È disponibile per dispositivi mobili che eseguono il sistema operativo Android e iOS. Anche se può anche essere giocato PC Grazie emulatore Androide chiamata BlueStacks.