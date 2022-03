Cosa sono i giochi PS Plus gratuiti? PS Plus, PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, aprile 2022

Poche ore fa l’abbiamo pubblicato affariun sito contrassegnato dal filtraggio delle informazioni sui videogiochi, Svelati i giochi PS Plus gratuiti per aprile di quest’annoE il che si è rivelato vero Dopo ore Stazione di gioco Rendilo ufficiale ed è lo stesso Tre partite cosa hai detto affari Sarà scaricabile Gratuito per un tempo limitato.

Va notato che questo Tre partite Sarà disponibile da 5 aprile 2022 fino al 2 maggio dello stesso anno.

Cosa sono i giochi PS Plus gratuiti?

uccidi la guglia: è un gioco di carte RPG che include strategia. È stato presentato in anteprima il 14 novembre 2017 e dentro PS più Sarà disponibile solo per PS4.

Hood fuorilegge e leggende: In un titolo multiplayer medievale in cui le squadre devono rubare un tesoro. Sarà abilitato per PS4 e PS5. È stato presentato in anteprima il 10 maggio 2021.

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Crema idratante: Questo è il titolo dell’iconica serie di Nickelodeon è un remake Dalla versione rilasciata in anno 2003 Appartiene al tipo di piattaforme. Sarà disponibile solo per PS4. Rilasciato il 23 giugno 2020.