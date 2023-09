Cosa succede con l’ondata di licenziamenti nel settore tecnologico? | Formazione | Economia

Dopo anni in cui si sente parlare di trasformazione digitale, quarta rivoluzione industriale e mancanza di tecnologia, non sorprende che l’ondata di licenziamenti che ha colpito il settore dallo scorso anno abbia colto molti di sorpresa. I numeri, in linea di massima, non sono banali: se le grandi aziende tech hanno licenziato più di 164mila lavoratori nel 2022, secondo il portale hanno già superato i 234mila nel 2023. Licenziamenti. Per vostra informazione. Solo in Meta 21000; Stiamo assistendo allo scoppio di una nuova bolla di aspettative gonfiate?

A quanto pare, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità: “[Esos despidos] Rappresentano una piccola parte del mercato, anche se fanno molto rumore. Ma lo sviluppo di questo settore rimane stabile, anche se non così sorprendente come negli anni precedenti. In Spagna, ad esempio, stiamo registrando una crescita del 5% rispetto allo scorso anno”, spiega Inigo Fernández, CTO dell’azienda. Gruppo di pagine Spagna. Lui Istituto Nazionale di Statistica (INE) dal canto suo sottolinea la stessa tendenza: secondo i suoi dati, il numero di professionisti che lavorano nel settore ICT è aumentato del 3% in Spagna (raggiungendo 564.137 persone), e il fatturato nel 2021 ha raggiunto 110.223,3 milioni di euro. Tuttavia, oltre il 60% delle aziende ha affermato di avere difficoltà a trovare specialisti per soddisfare questa domanda.

Come spieghiamo questa apparente contraddizione?

Dopo la pandemia è arrivata la calma… e gli aggiustamenti

L’origine (e la spiegazione) dell’ondata di licenziamenti risale all’aumento generale della forza lavoro che molte di queste aziende hanno intrapreso durante la pandemia. Una volta cessata l’emergenza e ritornata la normalità, si è verificato un inevitabile aggiustamento. “Durante la seconda metà del 2020 e gran parte del 2021, le restrizioni sociali implementate per combattere il virus hanno portato a uno straordinario aumento del lavoro a distanza e dipartimentale. Collegato, generazione (ad esempio, in un settore vendita a pezzi) afferma Juan Riva, amministratore delegato e fondatore dell’azienda Istituto di tecnologia immunologica.

In queste circostanze, le aziende sono state costrette a riadattare la propria forza lavoro. Con il graduale ritorno alla normalità, la domanda si è attenuata e ciò ha portato ad un aggiustamento della forza lavoro stessa. Il modello però cresce Collegato“Lungi dal rallentare, sta superando le aspettative prima della crisi sanitaria”, aggiunge Riva.

Uno dei casi più tipici di questo processo è stata l’esperienza Zoom. Questa azienda, che ha triplicato le sue dimensioni durante i due anni più duri della pandemia per rispondere a quelle esigenze inaspettate, aveva annunciato a febbraio che avrebbe licenziato il 15% dei suoi dipendenti (1.300 persone); Questo è un fatto “derivante dalla mancanza di pianificazione che garantisca una crescita sostenibile”. “È diventato più difficile”, afferma José Luis Vasquez Poletti, professore presso la School of Informatics dell’Università della California, “quindi, con il calo della domanda, gran parte degli sforzi sono diventati inutili”. Università Complutense di Madrid.

Nota che Meta è stato un altro caso simile, “perché ha scelto di fare il salto dall’umanità alla trasformazione e poi ha dovuto ridimensionare il suo staff in diverse occasioni”. Ciò nonostante l’annuncio dello scorso febbraio di utili netti pari a 23,2 miliardi di dollari nel 2022, che rappresentano comunque un forte calo del 41% rispetto al risultato registrato un anno fa. In ogni caso, vale la pena ricordare che “le grandi aziende tecnologiche non hanno solo portafogli tecnologici. “In Spagna, ad esempio, alcuni di loro hanno solo professionisti delle vendite o del marketing, e questi sono i lavori che vengono colpiti”, spiega Fernandez.

Anche altri fattori hanno avuto un ruolo importante, “come la crisi causata dalla carenza di semiconduttori, che ha impedito ad alcune piattaforme tecnologiche di raggiungere i consumatori”. “Ciò ha causato enormi perdite alle aziende che hanno sviluppato soluzioni per queste piattaforme, che sono state molto più veloci da implementare per recuperare i propri investimenti”, afferma Vázquez Politi. “Un capitolo a parte riguarda le avventure di alcune aziende nel mondo delle criptovalute e, più specificatamente, degli NFT. Ad oggi non conosco nessun caso di successo, ma conosco perdite dovute agli sforzi compiuti.”

Ma per l’accademico, l’effetto bolla si è già verificato, guidato dal comportamento aziendale: “È un comportamento simile al crollo delle dot-com, quando si pensava che la gomma da masticare potesse estendersi indefinitamente”.

L’impatto va oltre il settore tecnologico

Non sono state solo le aziende tecnologiche a vedere grandi cambiamenti nei loro piani. Sono stati colpiti anche altri settori, come quello bancario e delle telecomunicazioni: nel settore bancario, la trasformazione digitale e l’aumento della concorrenza Tecnologia finanziaria “Questi cambiamenti hanno portato a una rivalutazione delle strategie e a maggiori investimenti nella tecnologia per adattarsi alle esigenze dei clienti”, afferma Riva. Allo stesso tempo, aggiunge, il settore delle telecomunicazioni è stato fortemente influenzato dall’espansione del 5G, dalla domanda di servizi di comunicazione e da una significativa competitività, che ha portato alla necessità di reclutare e trattenere talenti tecnologici.

Adattarsi a un contesto in evoluzione come quello attuale richiede, secondo gli esperti, l’impegno in una strategia di formazione continua e sviluppo delle competenze: “Dobbiamo essere aggiornati; Non abbiamo altra scelta. La velocità dei cambiamenti è tale che un anno fa, in questi tempi, l’evoluzione del metaverso era protagonista su tutti i media. “Ma quando ChatGPT è uscito, a fine novembre 2022, quasi nessuno se lo ricordava più”, dice Riva. Una formazione intensiva in questo settore può essere ottenuta in uno dei tanti stage Campi di addestramento Fornito dalle scuole digitali. E tutto questo senza dimenticare l’importanza reti Quando si tratta di rimanere aggiornati sulle potenziali opportunità di carriera.

Profili professionali e altri in arrivo

Se guardiamo i dati dei diplomati della Facoltà Complutense di Informatica, il tasso di disoccupazione in questo settore sarà praticamente pari a zero. “Inoltre, ormai da molti anni l’offerta nel nostro mercato del lavoro supera la domanda”, afferma Vasquez Politi. Lauree come Ingegneria informatica, Ingegneria informatica o Ingegneria ingegneristica Programmazione, Ad esempio, forniscono una solida base che può poi essere integrata con master specifici come Internet of Things o Ingegneria Informatica, oltre a Campi di addestramento Come quelli offerti da Immune (UX/UI Design o DevOps e cloud computing) E altri corsi di formazione.

“La Spagna ha circa 120.000 posti vacanti nel campo della tecnologia, soprattutto per gli ingegneri dello sviluppo Programmazione, Esperti in sicurezza informatica, dati, machine learning e intelligenza artificiale, nonché profili che garantiscono scalabilità nel cloud”, rileva Riva, a cui Fernandez aggiunge, oltre a questi, “specialisti in dati, ERP e CRM, che vedranno un significativo crescita.” Nei prossimi anni.” Secondo il Digital Economy and Society Index (DESI), nove milioni di ICT e professionisti ICT sono stati impiegati in Europa negli ultimi anni. Si prevede che raggiungerà i 20 milioni entro il 2030.

L’Academic Complutense non vuole concludere senza sottolineare il ricambio generazionale che si traduce in un cambiamento delle priorità: “La stabilità abbassa le posizioni nella scala di valore dei nostri studenti, alla ricerca di un salario più alto o di un progetto più attraente a breve termine. nascono professionisti che non disdegnano di spostarsi.” da un’azienda all’altra quando le condizioni attuali non sono loro favorevoli, anche a distanza di pochi mesi. Tuttavia, la direzione che può avere due letture molto diverse: “la direzione del laureato che reagisce alle condizioni lavorative e cerca nuove opportunità, oppure alla direzione del professionista che si diverte… “Si impegna poco e tende a rinunciare al lavoro alla prima occasione”, sottolinea.

