Cosa vedrai nel terzo turno di European League?

Il Manchester United riconoscerà un volto familiare durante la sua visita a Cipro, Jose Mourinho farà la sua trasferta in tempo con la Roma, mentre l’Arsenal affronterà un avversario imbarazzante nel terzo turno di UEFA Europa League.

In questo articolo, presentato da Enterprise, esaminiamo alcuni dei momenti salienti del secondo giorno.

Giovedì 6 ottobre

Gruppo A: Zurigo – PSV Eindhoven (18:45), Arsenale – Bodo / Glimt (09:00)

gruppo b: Rennes – Dinamo Kiev (09:00), Fenerbahce – AEK Larnaca (09:00)

gruppo C: Helsinki Helsinki – Ludogorets (18:45), Roma – Real Betis (09:00)

gruppo d: Malmö – Unione Berlino (18:45), Braga – San Gilois (09:00)

Gruppo E: Sceriffo – Royal Society (18:45), Omonoia – Manchester United (18:45)

Gruppo F: Sturm Graz – Lazio (18:45), Midtjylland – Feyenoord (09:00)

Gruppo G: Friburgo – Nantes (09:00), Olympiacos – Karabakh (09:00)

gruppo h: Stella Rossa – Ferencvaros (18:45), Monaco – Trabzonspor (18:45)

Come ti qualifichi per la fase a eliminazione diretta? gli otto primo da ogni gruppo Avanzano automaticamente agli ottavi di finale. Ulteriori turni a eliminazione diretta si giocheranno dai playoff prima degli ottavi, tra gli otto secondi da ogni set Con le terze classificate nei gironi di Champions League. Il Terzo classificatore Dall’Europa League, continuerà a giocare negli ottavi di finale delle qualificazioni all’European Conference Tournament.

cosa vedi

Sharif-Man United 0-2

Lo United aprirà una nuova rotta a Cipro

Dopo aver giocato la prima partita in Moldova al secondo turno, il Manchester United si sta preparando per un’altra nuova esperienza mentre si dirige a Cipro per la prima volta per giocare una partita competitiva, dato che è ospitato dall’Omonoia a Nicosia. Tuttavia, se le circostanze fossero nuove, almeno un volto sarebbe familiare. Omonoya è allenato da Neil Lennon, l’ex giocatore del Manchester City che ha affrontato più volte lo United con Celtic e Leicester.

“Il calcio britannico è molto popolare qui”, ha detto dopo il sorteggio di Europa League. “Immagino che possa essere riempito [nuestro estadio] Tre volte. “Lennon ha avvertito lo United che possono aspettarsi molto clamore dai tifosi di casa, ma in Cristiano Ronaldo hanno un giocatore ben abituato a mettere a tacere i fan ciprioti. Nelle quattro partite contro i rivali locali dell’Omonoya APOEL, con il Real Madrid, ha segnato sei gol.



Manuel Pellegrini e Jose Mourinho nel 2021AS Roma via Getty Images

I vecchi rivali si incontrano a Roma

La Roma ospiterà il Real Betis con più armi ed entrambe le squadre hanno iniziato bene i rispettivi campionati nazionali. È probabile che l’esito dei loro due incontri influisca sul risultato del Gruppo C, ma si aspettano molti discorsi pre-partita per concentrarsi sulla presunta rivalità tra i loro allenatori Mourinho e Manuel Pellegrini.

Mourinho ha sostituito il cileno come allenatore del Real Madrid nel 2010, e i due si sono incontrati in Inghilterra nel 2013-15, quando lui era al Chelsea. In primo piano Il Manchester City, guidato da Pellegrini, era in lotta per il titolo: il City ha vinto la Premier League 2013/14 e il Chelsea nell’edizione 2014/15. Le voci di una faida personale tra i manager sono state esagerate (sembravano abbastanza amichevoli quando si sono incontrati in un’amichevole pre-stagione nel 2021), ma aggiungeranno più pepe a questa ultima resa dei conti.

Bodo / Glimt 2-1 Zurigo

Il nord di Londra attende Bodø/Glimt

Bodo/Glimt ha avuto alcune avventure emozionanti nella European Conference League la scorsa stagione (inclusa una vittoria per 6-1 sulla Roma di Mourinho in Norvegia), e sono alla vigilia di un’altra impresa durante la loro visita all’Arsenal. La loro prima partita ufficiale contro una squadra inglese potrebbe essere stata un grande momento, ma la squadra di Kjetil Knutsen non ha mostrato paura finora, tenendo a bada il PSV Eindhoven prima di battere lo Zurigo nel turno finale.

Il nome di Knutsen è abitualmente associato alla maggior parte dei posti di lavoro vacanti nei migliori club inglesi, e ha abilmente respinto le recenti speculazioni secondo cui avrebbe sostituito Graham Potter del Chelsea al Brighton, dicendo: “Sono con la testa nella pentola a pressione e le cose fuori da Bodo /Glimt non mi interessa affatto”. Nel frattempo, i tifosi dell’Arsenal possono tenere d’occhio gli uomini pericolosi di Bodo/Glimt: l’attaccante Amal Pellegrino e l’esterno Ola Solbakken, a cui viene attribuita la possibilità di trasferirsi in Serie A in inverno.

Quando si giocheranno le restanti partite della fase a gironi di Europa League? Quarto turno: 13 ottobre 2022

Quinto round: 27 ottobre 2022

Round 6: 3 novembre 2022

Dopo

• Tutte le coppie vengono invertite nel Round 4, quindi aspettati un sacco di cose in sospeso dalle partite di questa settimana del 13 ottobre.

• Santiago Jimenez del Feyenoord è diventato il capocannoniere della Lega Europea dopo aver segnato il suo terzo gol nella fase a gironi al secondo turno.. Un altro giocatore del Feyenoord, Cyril Desires (ora in Cremonese), è stato il capocannoniere della European League quando il Rotterdam ha raggiunto la finale. È di buon auspicio?

• Il Ferencvaros è una delle squadre da tenere d’occhio dopo aver iniziato con due vittorie. Unica squadra ungherese a partecipare alla fase a gironi della principale competizione maschile, può giocare la squadra di Budapest Finisce nella tua città.

Ferencvaros-Trabzonspor 3-2