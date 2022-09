Cos’è BeReal e come funziona questo social network basato sulla spontaneità?

Spiegheremo Cos’è il berealeil nuovo social network che sta decollando e guadagnando importanza nel 2022. È un concetto che va nella direzione opposta rispetto ad altri social network, cercando di improvvisare e catturare momenti specifici piuttosto che farti pubblicare foto perfettamente modificate.

Cercheremo di spiegarti tutto in modo semplice. Quindi, inizieremo dicendoti esattamente cos’è BeReal e da dove viene, e poi Spiegheremo le basi del suo funzionamento Quindi capisci cosa fa e cosa non fa.

Cos’è l’app BeReal?

BeReal è Social network francese creato nel 2020 Dallo sviluppatore Alexis Barreyat. Dopo i primi due anni passati inosservati, questo social network ha iniziato a guadagnare popolarità molto rapidamente nel 2022. Il suo concetto ha funzionato bene fino a quando Instagram ha intenzione di impersonare lei E aggiungi questo tipo di interazioni.

Questo social network si batte per l’autenticità soprattutto. In esso non troverai immagini iper-modificate che mostrano una realtà incerta, ma vedrai momenti specifici catturati in quel momento dai suoi utenti. È qualcosa di spontaneo, senza rifiniture o modifiche, e questo gli conferisce un carattere del tutto speciale.

In BeReal, dovrai creare un account utente, che dipenderà dal tuo numero di telefono. Basta inserire e confermare il numero, questo può essere fatto su diversi dispositivi. Puoi anche aggiungere amici tra i tuoi contatti per vedere cosa fanno quando arriva la notifica.

Questa app Ti chiederà sempre di attivare le notifiche sul tuo cellularepoiché il suo compito è inviarti una notifica per informarti che è ora di condividere ciò che stai facendo con il mondo.

BeReal ti permetterà di vedere i tuoi post, i post dei tuoi amici e i post del resto del mondo. Al momento non ci sono impostazioni sulla privacyPerché puoi pubblicare solo un post al giorno e tutto è sempre pubblico.

Come funziona BeReal

Il funzionamento di questo social network è molto semplice. Puoi pubblicare solo una foto al giornoConsiste in un’immagine scattata con la fotocamera anteriore e una dal retro. L’idea alla base di questo è che mostri in un’immagine ciò che vedi e come ti vedi in quel preciso momento.

BeReal ti avviserà con una notifica In un momento casuale della giornata in cui pubblichi. Quando riceverai questa notifica, avrai 2 minuti per scattare la foto. Puoi scattare la foto in un secondo momento nel caso in cui il tempo sia scaduto, ma il tuo post mostrerà quante ore hai dopo.

Le foto dovrebbero essere spontanee e scattate sul momento, perché in questo social network Non puoi utilizzare filtri o foto dalla tua galleria mobile, quindi non avrai opzioni di modifica. Dovrai semplicemente togliere quello che hai in questo momento. Inoltre, dopo aver acquisito lo screenshot con la fotocamera posteriore, l’app scatterà automaticamente il tuo selfie nello stesso momento in modo che sia un’istantanea automatica di ciò che stai facendo.

Una volta pubblicato il post giornaliero, potrai condividerlo sui social network come Instagram, Twitter o tramite messaggi. Quindi avrai una bacheca dove potrai vedere le foto dei tuoi amici ed esplorare quelle che altri caricano quando arriva la notifica.

In BeReal, quando sfogli i post di altre persone, potrai richiedere al loro amico se ti piace quello che stanno postando. però, Non potrai inviare messaggi privati ​​a nessunoNé persone anonime né i tuoi contatti. In poche parole, questo social network non ha questa funzionalità.

A parte quello , Tutti i tuoi post saranno sempre pubblici, Può essere visto da qualsiasi utente del social network. Hai anche la possibilità di rispondere ai post per dire come ti piacciono.