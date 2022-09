Cos’è il cambio manuale, molto noto in Spagna e poco conosciuto in paesi come gli Stati Uniti

Affinché un’auto inizi a muoversi velocemente mentre è ferma, deve avere una bobina Vettore di movimento. Il compito del cambio è quello di fornire la trazione di cui gli pneumatici hanno bisogno nelle marce inferiori. Oggi imparerai cosa cambio manuale E alcuni degli aspetti più rilevanti.

Cos’è un cambio manuale?

Fondamentalmente, è il cambio manuale che Consente al conducente di scegliere tra diversi rapporti del cambio per guidare l’auto. Rapporti del cambio più bassi forniscono più coppia ma meno velocità, mentre rapporti del cambio più alti forniscono meno coppia ma più velocità.

Vengono spesso chiamati i diversi rapporti del cambio velocitàCiò significa che il cambio a sei marce ha sei rapporti di marcia avanti.

Come è fatto un cambio manuale?

Per spiegarlo in modo più semplice, il Il cambio manuale è composto da tre alberiche ha ingranaggi di diverse dimensioni che sono costantemente intrecciati. L’albero di entrata è collegato al motore tramite la frizione. L’albero del piano di lavoro è continuamente bloccato con l’albero di ingresso, che ha più ingranaggi.

L’albero di uscita collega l’albero di movimentazione all’albero del cambio ed eventualmente alle ruote. Nei SUV, l’albero di uscita si collega per primo alla scatola di trasferimento. La direzione inversa è solitamente sul quarto asse Per cambiare indirizzo.

Il Gli ingranaggi non sono collegati all’albero di uscita, ma per la ruota libera. I collari di bloccaggio ruotano con l’albero di uscita e possono essere spostati avanti e indietro per innestare uno degli ingranaggi. Questa si chiama trasformazione. In folle, non è possibile selezionare le marce E la frizione viene rilasciata.

Tipi di cambio manuale

Esistono 3 tipi di cambio manuale:

Cambio manuale scorrevole: è un tipo di scatola asincrona della fine del XIX secolo. L’unica ragione Trovato in auto molto vecchie. Fermandosi quando la trasmissione è in folle, l’ingranaggio conduttore principale e l’ingranaggio di blocco continuano a muoversi. Per rilasciare la maniglia della leva del cambio, è necessario premere il pedale della frizione. Le manopole della leva del cambio cambiano la posizione del leveraggio e le forcelle spostano la marcia sull’albero principale. Una volta inserite le marce, la frizione viene rilasciata.