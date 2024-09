Cos’è l’effetto settembre e come influenza i mercati? Finanza | economia

Per la gente comune, l’arrivo di settembre è visto come il momento in cui inizia il conto alla rovescia verso la fine dell’anno. Per i mercati finanziari, l’impatto è leggermente diverso, poiché questo mese è storicamente caratterizzato da… Ciò che “spaventa” di più gli investitori.

il motivo? Da quasi un secolo si osserva che il nono mese dell’anno è il mese in cui… Tendono a registrare maggiori perdite sui mercati azionari. Questo modello è così frequente che è stato etichettato come “effetto settembre”.

Perché succede?

Alcuni ritengono che la debolezza osservata a settembre possa essere attribuita a distorsioni comportamentali stagionali, poiché gli investitori apportano modifiche al proprio portafoglio per accedere alla liquidità alla fine dell’estate.

Altre teorie indicano anche che questa sia la fine della stagione degli utili, così come la chiusura dell’anno finanziario per alcune società, che è… Può influenzare il comportamento dei titoli negoziati sul mercato. Si ritiene che questa anomalia sia dovuta anche al fatto che molti grandi fondi di investimento hanno convertito le loro partecipazioni in contanti per assorbire le perdite fiscali alla fine del trimestre.

Ora, dobbiamo tenere presente che, sebbene sia vero, settembre è stato il mese con la performance peggiore Le perdite più frequenti nell’ultimo secoloil periodo di tempo in esame è molto importante. Ecco perché alcuni economisti escludono l’esistenza di questo effetto.

coincidenza?

Secondo la società di servizi finanziari Skandia, un altro fattore da tenere in considerazione è che i mercati sono complessi, Quindi non sempre si comportano in modo evidente.

“Sebbene l’effetto settembre non abbia una spiegazione specifica, è un chiaro esempio di come le emozioni, le aspettative e la psicologia degli investitori influenzino notevolmente i movimenti del mercato.” Puntamento.

In effetti, secondo una teoria, mentre gli investitori anticipano l’impatto di settembre, la psicologia del mercato prende il sopravvento e il sentiment diventa negativo per soddisfare tali aspettative. Tuttavia, se ciò avrà o meno un impatto sul mercato rimane un mistero.

