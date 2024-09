Cos’è Microsoft Designer e come utilizzarlo in Windows 11

In questa guida ti parlo di Microsoft Designer. Ti mostrerò esattamente di cosa si tratta e come muovere i primi passi utilizzando questo strumento per creare progetti grafici.

Aspetto di Microsoft Designer su Windows e iPhone

In questa guida te lo spiegherò Cos’è Microsoft Designer. Ti mostrerò esattamente cosa fa questo strumento e come puoi muovere i primi passi al suo interno. Posso già dirti che questa può essere una delle migliori applicazioni per creare adesivi e immagini per social network e progetti simili. Poiché dispone di un’app per iOS e Android, è sicuramente una delle migliori app per creare immagini dal tuo cellulare. Poiché non potrebbe essere altrimenti, il designer è strettamente legato all’intelligenza artificiale. Ad ogni modo, troverai tutto ciò che devi sapere su questo strumento qui.

Cos’è Microsoft Designer e come ottenerlo in Windows 11?

Microsoft Designer è uno strumento di progettazione grafica basato su cloud che funziona tramite un browser Web e app mobili. È stato progettato da Microsoft, ma nonostante ciò, Non ha un’app nativa per Windows 11. Per accedere a questa piattaforma sul tuo computer, dovrai andare all’URL Designer.microsoft.com. Dopodiché dovrai effettuare il login.

Designer è una suite di progettazione molto simile a Canva. Tuttavia, non dispone di funzionalità così avanzate, anche se ciò che ha sarà sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Il punto di forza di questa piattaforma è l’integrazione con l’intelligenza artificiale. Lo slogan di Microsoft è questo Sarai in grado di creare qualunque cosa tu possa immaginare. Ebbene, la verità è che tutto dipende da come ti spieghi e da quanto accuratamente il modello ti capisce.

Tuttavia, per iniziare a progettare in Designer, l’app ti chiederà sempre di digitare ciò che desideri creare. È lo stesso processo che troverai in Microsoft Copilot per creare immagini. Dall’immagine generata dall’intelligenza artificiale, si apre l’editor per applicare le modifiche appropriate.

Versioni disponibili per utilizzare Microsoft Designer

Microsoft Designer ti dà accesso a tutte le sue funzioni gratuitamente. Anche la generazione di immagini AI è inclusa gratuitamente. Tuttavia, Microsoft ti consente di abbellire un po’ il tuo account Designer grazie a un abbonamento Microsoft Copilot Pro Il prezzo mensile è di 22 euro A questo prezzo, ti offre un totale di 100 unità boost per creare immagini AI più velocemente. Inoltre, otterrai il resto delle funzionalità di Copilot Pro.

Considerando il prezzo elevato dell’abbonamento, non posso che consigliarlo a chi utilizza in modo intensivo lo strumento e, soprattutto, le sue funzioni AI.

Iniziare con Microsoft Designer

Dai il tuo I primi passi nel designer Sarà molto semplice per te, soprattutto se hai già utilizzato altri strumenti di progettazione grafica, come Canva. Dalla schermata principale avrai accesso a diversi strumenti. Ad esempio, puoi utilizzare l’intelligenza artificiale per progettare icone.

Il meccanismo è molto simile in tutti i casi, qualunque sia il tipo di grafico che desideri creare. Quello che devi fare è inserire una richiesta affinché l’IA crei un disegno. Come al solito con i modelli AI, vengono generati diversi suggerimenti in modo che l’utente possa scegliere. In Designer è importante scegliere con attenzione la categoria di grafica che desideri progettare, poiché L’intelligenza artificiale si adatterà alla tua scelta. Se vuoi produrre icone, seleziona la categoria di icone. Se desideri creare immagini complete, scegli la categoria immagine. È così semplice.

Una volta che hai i quattro design suggeriti dall’intelligenza artificiale, scegli quello che ti piace di più. Quindi premere Smobilitazione Per salvarne una copia oppure cliccare Modificare Per portare la creatività nell’area di lavoro.

Utilizzando gli strumenti di progettazione, sarai in grado di applicare modifiche alla tua creazione AI. Ad esempio, dopo aver creato un’icona, lo sfondo diventa completamente trasparente. Quindi, utilizzando l’editor del designer, possiamo cambiare il colore della tela e scegliere il colore che ci piace di più.

L’editor ha molteplici opzioni aggiuntive. Senza andare oltre, ti permetterà di aggiungere testo a qualsiasi elemento grafico, sia che tu lo crei da zero o utilizzando l’intelligenza artificiale.

Dalla lista crea Dal designer è possibile accedere a una serie di modelli. Si tratta infatti di una selezione di tele con le dimensioni più adatte alle diverse piattaforme: post di Instagram, annunci di Facebook o copertine di PowerPoint.

Il designer ti consente anche di creare un monogramma con lettere. Ancora una volta, il meccanismo è semplice: scrivi un reclamo e attendi i risultati.

Inoltre, è possibile modificare la dimensione dell’immagine creata. Ti consiglio di cambiare la taglia prima di inviare l’ordine, perché in questo modo avrai le dimensioni più adatte al tuo disegno.

Finalmente in lista crea Troverai tutte le categorie di design compatibili con il designer.

Come hai visto, Microsoft Designer è uno strumento molto potente, soprattutto sotto il profilo dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, per quanto riguarda l’editor grafico, Ci sono molte altre app che dovresti provare prima. Canva è una piattaforma molto completa che integra anche diversi template grazie ad applicazioni di terze parti.

Microsoft Design ha ancora molta strada da fare, soprattutto nel campo dell’editing manuale. Nonostante ciò, Lo consiglio sempre a chi vuole iniziare a progettare i propri progetti utilizzando l’intelligenza artificiale. Non c’è dubbio che questa sia la sua forza.

Puoi continuare Andro4all In Facebook, Whatsapp, Twitter (X) O consultazione Il nostro canale su Telegram Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità tecnologiche.