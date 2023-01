Cos’è Microsoft PC Manager e come velocizza un PC Windows?

Gestore computer Microsoft È un’utilità gratuita sviluppata dal gigante del software che era solito Pulisci, velocizza e verifica la presenza di problemi sul tuo PC Windowslavorare sulla cache e sull’archiviazione, monitorare l’utilizzo delle risorse o eseguire la scansione del sistema per problemi di sicurezza o di altro tipo.

I PC Cleaner sono un gruppo di applicazioni di manutenzione che sono state semi-standard di Windows per decenni. Al giorno d’oggi, con l’accesso ad un elevato livello di hardware e la migliore ottimizzazione dei sistemi, La sua utilità è più discutibilein particolare quelli che toccano componenti avanzati e da cui dipende l’intero funzionamento del dispositivo, come ad esempio registro di Windows.

L’applicazione in questione proviene direttamente da Microsoft, il che dovrebbe essere un vantaggio in termini di affidabilità, motivo per cui ti consigliamo di testarlo. Inizialmente focalizzato sul mercato cinese (infatti la prima versione era disponibile solo nel colosso asiatico Microsoft Store), ora può essere scaricato da una pagina web dedicata ed estendere alcune delle sue funzionalità. L’abbiamo testato su un paio di computer e funziona alla grande, anche se è ancora in beta pubblica.

Come usare Microsoft PC Manager

Lo strumento ha un’interfaccia molto semplice, in cinese o in inglese, che Microsoft amplierà sicuramente con il rilascio della versione stabile. Comunque lo è Intuitivo e facile da usare da chiunque. Va detto che tutte le sue funzioni sono accessibili separatamente negli stessi strumenti di Windows, anche se qui sono combinate in un’unica applicazione, più diretta e accessibile.

È compatibile con Windows 10 (versione 1809 o successiva) e anche con tutte le versioni di Windows 11. Installarlo è molto semplice:

Arriviamo al tuo sito webScaricare ed eseguire il file MSPCManagerSetup.exe.

Accettiamo il contratto di licenza e lo installiamo.

Una volta avviata l’app, vedrai una semplice interfaccia con due serie di funzioni, “Pulizia” e “Sicurezza”, mentre nella sezione delle impostazioni è possibile specificare se si desidera che l’applicazione venga avviata all’avvio del sistema e si aggiorni automaticamente. Anche se vuoi aggiornarlo manualmente.

La funzione più diretta è «rafforza“, perché libera la memoria RAM e cancella i file temporanei dal computer. Una buona soluzione, seppur temporanea, per velocizzare il computer.

L’app ha anche un’opzione Responsabile del negozio Con quattro funzioni, scansione di pulizia profonda; Le grandi app Fuchsia installate ma utilizzate raramente sono associate allo strumento Senso di archiviazione. Tutti si concentrano sul risparmio di spazio su disco.

Un’altra funzione è Gestione dei processi operativi. Da lì puoi terminarne uno qualsiasi per liberare risorse in modo simile a quello che otteniamo con il task manager.

E sebbene sia diverso, è la funzione che ti consente di gestire le applicazioni che si avviano all’avvio di Windows. È una funzionalità che possiamo gestire anche nel task manager.

Infine, il gruppo di sicurezza ha due ruoli autodefiniti. Una “scansione” che controlla il tuo computer alla ricerca di minacce malware e un’altra che si connette a Windows Update per verificare la presenza di minacce in sospeso e offrirti di installarle da lì.

Microsoft PC Manager funziona correttamente. La sua funzionalità può già essere gestita con altri strumenti di sistema, ma qui è centralizzata, con un’interfaccia molto user-friendly e da uno sviluppatore affidabile. Non è noto se Microsoft aumenterà le sue capacità per la versione finale o in futuro.