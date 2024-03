Cos'è SEN e come possiamo vedere immagini in diretta della Terra dallo spazio

Se siamo fan dell'universo e delle immagini che possiamo apprezzare, allora SEN lo sarà sicuramente Si adatterà alla maggior parte di noi come un guantoDove avremo la possibilità di osservare alcuni bellissimi scatti del nostro pianeta.

Ma siamo sicuri che ci chiederemo Com'è possibile?La risposta è che la società britannica conosciuta come SEN si è assunta questo compito Invio di 3 telecamere 4K alla Stazione Spaziale Internazionale, è qui che vengono eseguite le trasmissioni. Quindi puoi goderti questa possibilità.



Come funzionano le tre telecamere SEN inviate nello spazio?

Come accennato in precedenza, ci sono 3 squadre inviate dalla Terra Catturare le diverse trasmissioni del nostro mondo Ognuno di essi ha una funzione specifica per ottenere un campo visivo maggiore. Se ti piacciono le immagini spaziali, adorerai SEN.

Innanzitutto abbiamo la telecamera che punta direttamente verso l'orizzonte, da dove possiamo osservare Un panorama completamente diverso di alba e tramonto A cui solitamente siamo abituati.

La seconda fotocamera, invece, è puntata verso il globo, ma con una visione leggermente più in basso della stella che chiamiamo casa. Cattura istantanee di 180 x 240 kmIl che ci regala il piacere di osservare eventi naturali come l'esplosione vulcanica avvenuta in Islanda il 25 marzo di quest'anno.

Infine troviamo le ultime telecamere e hanno una funzione molto particolare, poiché si trovano sul puntatore della stazione spaziale. Io ho La missione più accattivante per gli appassionati di astronaviCiò è responsabile dell’arrivo delle navi Boeing Starliner e SpaceX Dragon, ed entrambe le navi dovrebbero essere lanciate nei prossimi mesi.

Attenzione, va notato che sono coinvolte le telecamere Non sopravvivonoMa quando verrà lanciata la trasmissione in diretta, la società avviserà nel Lui vive E così possiamo osservare il nostro pianeta in tempo reale da un'altra prospettiva.

Avremo anche accesso ad una vasta gamma di trasmissioni vintage, quali È stato implementato da agosto 2022 E possiamo visitare alcuni dei luoghi più curiosi della Terra dallo spazio.

Per accedere al sito web di SEN, dovremo fare clic su questo connessione Dovremo registrarci sulla loro pagina una volta terminato Possiamo goderci lo streaming in modo assolutamente gratuito. Inoltre, avremo la possibilità di utilizzare questo sito Web dai nostri telefoni cellulari o laptop.

Inoltre, SEN ha a La versione a pagamento che si adatta a qualsiasi persona o aziendaIl primo piano ha un prezzo di 3 sterline al mese e il secondo si chiama Ai media Il costo è di £ 250 per download. Quanto segue è noto come Per persone creative Il prezzo è di £ 2.000 a video, ma ovviamente lo faremo Possibilità di utilizzare le telecamere a piacere. E il suo cognome Per affari Il suo valore è di 60mila sterline all'anno.