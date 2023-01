Così abbiamo trovato una nuova colonia di questi splendidi animali

Delle 66 colonie di pinguini imperatori, la metà è stata localizzata grazie ai satelliti dell’ESA.

Hanno scoperto una nuova colonia di pinguini imperatori in Antartide. Immagine: pixel grezzo

Istituto Nazionale British Antarctic Survey (BAC) Ci ha dato gioia in questi giorni. Questa istituzione è dedicata a Un’indagine sull’Antartide, offrendo ogni settimana dati interessanti da questo ecosistema estremo. Sopravvivono nel gelido deserto dell’Antartide Uno degli animali più belli del pianeta: il pinguino imperatorema è diventato trovare nuove colonie di questi animali Sempre più complicato. lui Una specie in via di estinzionee gradualmente il riscaldamento globale distruggendo il loro habitat naturale. La gioia di cui abbiamo parlato è che dopo un lungo periodo senza dati positivi, abbiamo scoperto una nuova colonia di pinguini imperatori che vive in Antartide.

Ciò che è davvero sorprendente è La tecnica che i ricercatori del BAS hanno utilizzato per trovare questo gruppo, perché tutto è stato grazie alle loro deposizioni. L’istituto collabora da anni con Agenzia spaziale europeache è responsabile di fornirti fotografie della superficie dell’Antartide prese dallo spazio, con l’obiettivo di Satellite WorldView-3. In queste immagini, i ricercatori BAS stanno cercando Che tipo di traccia di colonie di pinguiniE il più semplice di tutti è individuare le feci.

Monitoraggio delle feci via satellite

Sono animali che si muovono in gruppo e, quindi, Lasciano una scia di feci dove passano. Queste feci, o “guano”, hanno un colore scuro a metà tra il nero e il marrone e sono molto facili da individuare. A differenza di Biancaneve. Nelle ultime immagini dell’ESA si intravede una traccia di feci in una zona dell’Antartide dove, fino ad ora, Nessuna attività è stata registrata per nessun gruppo di pinguini imperatori. Con queste informazioni, gli esperti hanno seguito il movimento fino a quando non è stata trovata una nuova colonia.

Detto questo, ci sono già 66 colonie di pinguini umani Riuscito a localizzare in Antartide, ma i numeri sono ancora allarmanti. Questa specie è l’unica che si riproduce direttamente nel ghiaccio, quindi i cambiamenti nel suo ecosistema dovuti al riscaldamento globale stanno cambiando radicalmente. Metodo di riproduzione e cura dei piccoli. I pinguini depongono le uova sul ghiaccio e, se il ghiaccio si rompe a causa delle alte temperature, i loro piccoli Finiranno per cadere in acqua e annegare.

L’uso della tecnologia spaziale per aiutarli a localizzarli è stato fondamentale per le missioni di conservazione, da allora 66 colonie individuate Oggi più della metà di esse sono state osservate per la prima volta grazie alle immagini riprese dai satelliti dell’ESA.