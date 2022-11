Così Dua Lipa l’ha ringraziata per il suo 6° LOS40 Music Award: “Il vostro supporto è stato fantastico” | Radio

Dua Lipa È stata l’artista non di lingua spagnola più premiata nella storia Premi musicali LOS40 E la terza donna a vincere premi. Dopo la premiazione, La 17a edizione si è tenuta al Wizink Center di Madrid il 4 novembre Dal 2022 questi numeri sono ulteriormente migliorati grazie al suo premio per Miglior artista/gruppo dal vivo nella categoria internazionale.

Questo è il sesto premio che l’artista londinese ha vinto nella sua carriera musicale. Grazie a questo premio, la donna inglese continuerà ad essere l’artista non di lingua spagnola più famosa dopo Shakira, e la seconda donna con il miglior track record, dopo solo Shakira.

Una confessione molto speciale che la stessa traduttrice ha voluto ringraziarla da una delle stazioni per questo tour nostalgico futuro, Esattamente il round per il quale ha ricevuto questo premio. Le sue parole di ringraziamento risuonarono in un padiglione gremito.

Grazie a LOS40 in Spagna. Il tuo supporto è stato straordinario dall’inizio della mia carriera. Non vedo l’ora di tornarci. Grazie molte. Ti amo”, ha confermato Dua Lipa prima di salutare i migliaia di fan incondizionati del nostro Paese.

Forse per i LOS40 Music Awards 2023 Dua Lipa può continuare ad aumentare i suoi riconoscimenti ai LOS40 Music Awards poiché i suoi piani per il prossimo anno includono, se tutto andrà secondo i piani, l’uscita del suo nuovo album in studio da cui sta gradualmente registrando nuove canzoni.

Gli inglesi non sono molto indietro rispetto a Shakira, l’artista con 10 figurine, e lei ha un altro record che è molto più vicino a poter raggiungere perché solo un premio la separa da Ed Sheeran come miglior artista britannico. Il DL3 entrerà nella storia alla prossima edizione del più grande festival di musica dal vivo del nostro Paese?