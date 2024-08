Così è nata una nuova icona

Dyson sta facendo del suo meglio nel mercato audio. Il marchio conosciuto in Spagna per i suoi famosi aspirapolvere portatili e apparecchi per la cura dei capelli, lanciato ad agosto Dyson in pista, Le loro prime cuffie wireless miravano esclusivamente a ottenere la migliore esperienza di ascolto possibile. E sono davvero buoni.

OnTrac lascia da parte il sistema di filtraggio dell’aria personale Dyson Zone per concentrarsi su ciascuno dei punti chiave che gli acquirenti di cuffie di fascia alta cercano: Buon suono, cancellazione del rumore, qualità costruttiva e comfort. A questo dobbiamo aggiungere una batteria con autonomia standard del settore e un design personalizzabile dei pad e delle coperture che consentono all’utente di combinare colori e materiali a suo piacimento.

In questo modo, Dyson OnTrac non solo vuole essere le migliori cuffie wireless con cancellazione del rumore che puoi acquistare, ma vuole anche diventare un’icona della moda. Il gadget moderno che tutti cercano che va oltre la tecnologia. A EL ESPAÑOL – Omicrono lo abbiamo testato nell’ultimo mese per vedere in prima persona se ne vale la pena o no. Per i 499 euro con cui raggiungono il mercato.

Design: La nascita di un’icona

Il Dyson OnTrac arriva per competere direttamente contro Sonos Ace, Sony WH-1000XM5 o Tuttavia, il vero concorrente del Bose QuietComfort Ultra sono gli AirPods Max. Le cuffie Apple hanno trasceso il reparto audio e sono diventate un’icona della moda. Il suo design unico è diventato uno dei dispositivi preferiti da personalità e influencer, molti dei quali sono stati avvistati tra gli atleti in Gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi. Sono più che semplici cuffie, ed è esattamente dove vuole vivere il nuovo OnTrac.

Dyson OnTrac è disponibile in quattro colori, ciascuno realizzato con finiture uniche e durevoli con opzioni tra cui alluminio, rame e nichel, nonché la variante Ceramic Cinnabar che presenta una finitura rivestita con texture ceramica. Tuttavia, è vero fascino Sta nel fatto che questi quattro gruppi di colori primari, È possibile personalizzare il prodotto con coperture esterne e pedane in diversi colori e finiture.

Il sistema di sostituzione è molto semplice. Basta ruotare leggermente la cover esterna e l’imbottitura per rimuoverli dalle cuffie, quindi eseguire il movimento opposto per sostituirli con un’altra cover. Queste combinazioni colorate consentono all’utente di giocare secondo il proprio gusto e stile Piace nota. Il set aggiuntivo di cover e cuscinetti viene venduto a 49 euro al paio e consente di aggiornare il dispositivo e dare quel cambio di scenario senza dover cambiare le cuffie.

A parte il suo aspetto, Dyson OnTrac è davvero comodo. Sono riusciti a ridurre le dimensioni e il peso rispetto alla regione ma hanno mantenuto l’equilibrio e la comodità per passare ore ad indossarli senza volerli dimenticare. Sebbene siano più grandi di quelli di Sony o Sonos, È incredibilmente comodo -Più degli AirPods Max-, tanto che hanno ricevuto un Certificato di Eccellenza in Comfort da US Ergonomia.

Una delle chiavi dell’ergonomia risiede nell’archetto, dove si trova la batteria. Questo distribuisce il peso in modo uniforme, creando… Il sistema bilancia il peso meglio di altre opzioni. L’adattamento al cranio è preciso e senza restringimento grazie a materiali di alta qualità, come la schiuma ammortizzante o le aste articolate che alleviano la pressione sulle orecchie.

In termini di utilizzo dei pulsanti, è apprezzato il fatto che OnTrac non disponga di superfici touch per controllare la riproduzione e si affidi al joystick per gestire la musica o il volume. Allo stesso modo, sarà sufficiente Premi la parte esterna degli auricolari per attivare o disattivare la funzione di cancellazione del rumore.

Qualità del suono e batteria

Al di là del design, il vero punto di differenziazione del Dyson OnTrac è il suo aspetto. L’azienda ha realizzato cuffie che sono considerate tra le migliori opzioni che si possono acquistare sul mercato se quello che stai cercando è un suono ad alta fedeltà senza bisogno di cavi. Sono un acquisto importante.

Lo fanno grazie al sistema Adattatori al neodimio da 40 mm 16 ohm ed elaborazione avanzata del segnale audio che esegue ogni nota musicale in modo preciso e come previsto dall’artista. Per fare ciò, le cuffie riproducono frequenze da 6 a 21.000 Hz, cioè oltre ciò che l’orecchio umano può apprezzare, un arco che consente di ottenere bassi profondi e acuti chiari.

Inoltre, esiste un altro trucco OnTrac per migliorare la qualità del suono del progetto. Da un lato, l’alloggiamento dell’altoparlante Si inclina di 13 gradi verso l’orecchio Per fornire una risposta acustica più diretta e più vicina, mentre d’altro canto il cuscinetto circonda l’orecchio per cancellare il suono esterno senza dover attivare l’avanzato sistema di cancellazione attiva del rumore. Quando attivato, questo ci permette di isolarci completamente dall’esterno in modo sottile.

Il sistema di cancellazione del rumore è uno dei migliori che si possano trovare in questo segmento. Vale la pena tenere conto degli anni di lavoro di Dyson per rendere i suoi aspirapolvere, purificatori o asciugatrici quanto più silenziosi possibile, e quindi Lo studio audio dell’azienda non è solo un fuoco di paglia. Inoltre, OnTrac è un’evoluzione del Dyson Zone, che riesce a isolare il suono del motore di pulizia dell’aria vicino alle orecchie. Questa combinazione di tecnologie si sta ora evolvendo per una cancellazione del rumore di livello superiore.

Nello specifico, include un algoritmo dedicato di cancellazione attiva del rumore Utilizza 8 microfoni Campiona il suono esterno circa 384.000 volte al secondo. A tutto questo si aggiungono materiali di alta qualità e un’ingegneria attentamente progettata per eliminare fino a 40 dB di rumore indesiderato.

Un altro dettaglio differenziale per quanto riguarda l’utilizzo è senza dubbio la sua autonomia. Hai dimenticato di caricarli. Hanno una batteria con la quale puoi goderti 55 ore di uso continuo utilizzando la cancellazione attiva del rumore, che si traduce in settimane senza doverli caricare. Chiave e perfetta da portare in vacanza o in viaggio.

Dovrei comprarli?

Dyson OnTrac è arrivato per rivoluzionare il mercato delle cuffie wireless di fascia alta. L’azienda ha creato una delle migliori opzioni che il denaro possa acquistare Se quello che stai cercando è un’esperienza audio di alta qualità, ovunque con un’eccellente cancellazione del rumore. Lo fa anche con un design unico, con l’ambizione di diventare una nuova icona della tecnologia grazie alla sua superiore capacità di personalizzare colori e materiali.

Lo svantaggio principale di OnTrac è il prezzo di 499 €. È un po’ caro, ma mantiene la qualità che offre e rientra nella fascia di prezzo dei suoi concorrenti. Nello specifico, Sonos Ace, Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort Ultra e Apple AirPods Max partono rispettivamente da 449, 450, 499,95 o 579 euro.

Naturalmente, l’OnTrac non è perfetto e ha alcuni dettagli da perfezionare per essere onorato nell’uso quotidiano. particolarmente, Connessione multipunto persa, È possibile collegarli solo a un dispositivo, quindi se la tua idea è di usarli contemporaneamente con un computer e un telefono cellulare, questo non sarà possibile. Una funzione che hanno tutti i suoi concorrenti.

In breve, Dyson è riuscita a posizionarsi tra i migliori nel mercato dell’audio personale con OnTrac e ci ha fatto dimenticare Dyson Zone, che è un concetto interessante ma è stato escluso dal mercato a causa del prezzo e delle funzionalità oltre l’audio. Dyson OnTrac è un acquisto importante; Una nuova icona audio che va oltre la qualità del suono.