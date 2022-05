Così ha reagito la regina Letizia quando ha visto che la vincitrice indossava lo stesso vestito che indossava per un’attività formale | Presente

Il Regina Letizia Questo mercoledì è andato a Merida (Estremadura) a presiedere un atto ufficiale per il quale sono stati assegnati premi che riconoscono l’inclusione delle persone con disabilità. È una festa dello sforzo Il talento e la perseveranza delle personeLe aziende ei gruppi che Ha collaborato con l’inclusione delle persone con disabilità. In questo contesto è apparso uno strano aneddoto che ha oscurato tutto. Quando Doña Letizia ha consegnato il premio a uno dei vincitori, si è accorta di essere vestita proprio come lei.

Il La regina Letizia scelse a vestire Taglia i nastri eludere Colore bicoloreEra decorato con un’ampia cintura e tacchi alti. Anche questo stesso vestito è stato indossato Tahir è vivoProfessore di diritto civile all’Università di Siviglia, che ha ricevuto una menzione speciale per il suo sacrificio e il suo lavoro nell’inclusione delle persone con disabilità, nonché un onore per il suo lavoro di ricercatrice.

Quando è uscito Raccolta premiLa regina non poteva nascondere il suo sorriso a causa della strana coincidenza. Pochi secondi dopo, la regina l’afferrò e abbracciarlaUn po’ imbarazzato, Vivas le è stato accanto in modo che i paparazzi potessero catturare questo momento aneddotico.

Saluti Oltre ad essere una ricercatrice, lo è anche scrittore regine uniteun libro in cui la storia britannica è raccontata attraverso voci femminili, tra cui Lady Di ed Elisabetta II.

Questo capo che è stato il protagonista indiscusso dell’evento di oggi è di Mango e fa parte di una delle più esclusive collezioni ‘Party and Ceremony’. Costi circa 50 euro È disponibile in diverse dimensioni.

Premi alla festa

Celebrata l’Associazione Extremadura Cerimonia di premiazionenello specifico altre sei menzioni speciali, con personaggi correlati come Ministro Diritti sociali, Ione Belarra; Presidente della Regione Estremadura, William Fernandez Farra; Presidente della Camera legislativa dell’Estremadura, Blanca Martin; e il Direttore del Royal Board of Trustees, Jesus Martin, nonché rappresentanti di altro gruppoche è anche associato alla disabilità.

Questa chiamata ha preso in considerazione quei profili con Prospettiva di genere che lottano per i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, come compilato dal Royal Board of Trustees, l’organismo competente che ha convocato e assegnato questi premi.