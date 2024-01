Così potrai guidare una Sony AFEELA prima di chiunque altro in “Gran Turismo 7”

MartinPixel Editore anziano Gioco ai videogiochi da molto tempo e sono appassionato di tecnologia e più recentemente di e-commerce e servizi di streaming. Ho la fortuna di far parte del team di Xataka México e dedico sempre il massimo impegno a tutti i post del sito. LinkedIn

Come di consueto in tutti gli eventi del CES, Sony ha il compito di concludere la prima giornata di attività con la sua classica conferenza stampa. La sorpresa più grande è stata la presentazione del prototipo Ávilacreato da Sony Honda Mobilità.

L'auto viene presentata nell'ultima parte quando viene controllata a distanza utilizzando il Dualsense della PS5. La cosa interessante dell'auto è che PlayStation ha una presenza più grande di quanto potresti pensare.

Polifonia digitalelo sviluppatore dietro l'intero franchise “Gran Turismo” ha annunciato che sta collaborando con Sony Honda Mobility per Sviluppo di veicoli nel mondo reale. Hanno sottolineato che l’obiettivo è “Creare nuovo valoreCon i partner, condividendo le informazioni sul veicolo:

“Lo scopo di questa partnership è quello di sviluppare veicoli che uniscano il virtuale e il reale, soprattutto nel campo dei sensi e delle emozioni umane, combinando la tecnologia di simulazione Polyphony Digital con lo sviluppo SHM per veicoli reali”.

L'AFEELA Prototupe 2024 è stato presentato al CES Sarà disponibile per impostazione predefinita in “Gran Turismo 7”L'auto arriverà con un aggiornamento che verrà rilasciato alla fine del 2024, un'occasione ideale per conoscere l'auto prima del suo lancio.