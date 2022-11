Così puoi continuare a chattare con i tuoi contatti Gmail

Google ha annunciato di aver chiuso il suo servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma Hangout che gli utenti possono invece utilizzare chat di googleApplicazione di comunicazione aziendale.

Annunciato Mountain View Chiudere Hangouts a ottobre 2020 e mesi dopo, Fissa una scadenza per il 1 novembreil giorno in cui cesserà di essere permanentemente disponibile.

In alternativa a questa app, che ha smesso di funzionare all’inizio di luglio su alcuni dispositivi iOS e Android, ha annunciato uno strumento di chat disponibile da Gmail Oppure scaricando nel Play Store, se parliamo di dispositivi Android, o nell’App Store, quelli del brand Apple.

Finora, Hangouts Rimane disponibile nella sua versione web, poiché ha smesso di funzionare su Android all’inizio di settembre. Tuttavia, questo servizio non è disponibile in questa altra versione a partire da giovedì secondo pagina di supporto Il Google. Sotto , Hangouts verrà aggiornato a Google Chat.

Questo sito Web indica anche che gli utenti potranno continuare a utilizzare Google Takeout, che Consente il download e la migrazione dei contenuti Ad altre piattaforme (incluso Google Chat), fino al 1 gennaio 2023.

Quello sarebbe stato il giorno in cui tutti i dati di Hangouts sarebbero stati eliminati, quindi la società ha incoraggiato gli interessati a spostare i propri file dall’archivio di Google Album. Inoltre, il produttore ha indicato che una volta che le “app” sono state aggiornate da Hangouts a Chat, i dati delle prime non saranno più disponibili in Gmail.

Con questo, mi sono ricordato che Google Chat e Google Hangouts Non hanno le stesse caratteristiche. Ha dettagliato quali di loro corrispondono a ciascuno di essi. Pertanto, ha indicato che né gli “Adesivi” né l’estensione Hangouts per Chrome saranno disponibili nella chat.

Al contrario, Google Chat può puntare, utilizzare l’app desktop, personalizzare i suoni di notifica, la modalità oscura e utilizzare emoji nelle reazioni ai messaggi e nelle GIF, tra le altre funzionalità.