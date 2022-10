Così puoi guardare il Clasico di domenica sulla tua Apple TV

Questa domenica alle 16:15 ci godremo uno dei più grandi eventi sportivi dell’anno: El Clasico. Quella partita tra Real Madrid e Fútbol Club Barcelona che nessuno vuole perdersi. Di solito ce ne sono alcuni ogni anno, e Quando sembra che mezzo mondo si fermi.

Per darti un’idea, il Super Bowl è sempre stato considerato l’evento sportivo più seguito al mondo. Tuttavia, nel 2020 aveva 100 milioni di spettatori, mentre il Clasico ne aveva 650 milioni. Oggi ti insegneremo come guardare la partita dell’anno. Sulla tua Apple TV Con il tuo abbonamento a dazn.

È un processo molto semplice

Esistono due modi per guardare questo gioco sulla tua Apple TV. Non importa quale modello possiedi, dovrai semplicemente seguire la procedura progettata per il tuo dispositivo. Per scoprirlo basta andare nella schermata iniziale di Apple TV e selezionare Impostazioni > Generali > Informazioni e verificare il modello. Composto da A e quattro numeri. Confrontalo con questa tabella per vedere quale dispositivo hai.

Se hai una Apple TV di quarta generazione o 4K, il processo è semplice. Scarica semplicemente l’app DAZN sul tuo dispositivo. Per scaricare e installare l’app, devi eseguire i seguenti passaggi sulla tua Apple TV:

Nella schermata iniziale di Apple TV, vai all’App Store.

Seleziona l’opzione “Cerca” e inserisci “DAZN” nella casella di ricerca.

Seleziona l’icona DAZN e segui le istruzioni per l’installazione.

Una volta completati questi passaggi, non resta che accedere o registrarsi se non si dispone di un account. Il servizio DAZN che include El Clásico si chiama DAZN La Liga e costa 18,99 € al mese. È anche incluso in DAZN Total, che costa € 24,99 al mese o € 239,88 se paghi annualmente.

Se hai una Apple TV di terza generazione o precedente, il processo è leggermente diverso, ma funziona. Il problema con questi dispositivi è che non hanno un App Store. Viene fornito con una serie di app installate e devi affrontarle, e DAZN non è una di queste.. Affinché funzioni, devi giocare su un altro dispositivo e da lì inviarlo tramite gioco aereo ad Apple TV. Ti insegniamo come farlo.

Avrai bisogno di un iPhone, iPad o Mac. Dovrai eseguire il gioco su uno qualsiasi di questi dispositivi. Puoi farlo dal browser web sul tuo Mac o dall’app DAZN sul tuo iPad o iPhone. Una volta fatto, troverai un’icona rettangolare con una freccia in basso. Questo è AirPlay. Assicurati che il tuo dispositivo e Apple TV siano collegati alla stessa rete Wi-Fi, quindi toccala. Dopo alcuni secondi vedrai l’opzione “Apple TV” sullo schermo. Se lo premi, il video inizierà a essere guardato sulla tua TV tramite la tua Apple TV.

Come puoi vedere, indipendentemente dal modello che hai, Giocare a El Clásico sulla tua Apple TV non sarà un problema. Se aggiungi due dispositivi ad esso HomePod anche mini baccello domestico Avrai un’ottima esperienza audiovisiva per goderti il ​​gioco.