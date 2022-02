Così puoi trasformare il tuo iPad in un comodo computer per ottenere il massimo da esso

Il dilemma tra l’acquisto di un laptop o di un iPad si è sempre rivelato piuttosto controverso. Tuttavia, possiamo vedere che di recente, iPad ha una grande varietà Questo rende giustizia alla domanda se sia meglio acquistare un computer o un tablet?

Questo è chiaramente qualcosa di diverso e Tutto viene secondo le esigenze specifiche dell’utente, Come il software che verrà utilizzato o se faciliterà in qualche modo il loro lavoro.

In questa disposizione di idee, l’iPad è più efficace per le persone che ci lavorano Campi come la fotografia, la scrittura, la grafica, il design grafico o Anche per gli studenti in generale. Lasciando questa parte molto chiara, è anche importante notare che un iPad non sarà come un computer, anche se avrai tutti i tipi di accessori.

Ora, quello che si può fare è procurarsi degli accessori che renderanno il tuo lavoro molto più semplice. Nello specifico, in questo articolo parleremo di alcuni di essi, Definisci i loro lavori e perché dovrebbero interessarti Se vuoi trasformare il tuo iPad in un comodo computer.

Di cosa avrai bisogno per trasformare il tuo iPad in un computer funzionante?

Copertine con tastiere

Iniziamo con uno degli accessori più ovvi e ovvi quando si tratta di migliorare il tuo iPad, ovvero se sei una persona molto devota agli SMS, O semplicemente scrivi per lavoro o per l’università, La tastiera regolabile sarà uno strumento che ti salverà la vita.

Se sei interessato a un prodotto come questo, hai la possibilità di ottenerlo la tastiera viene fornita con la sua scatola, Oppure è una tastiera wireless e funziona tramite bluetooth. Di solito vanno da 45 euro a più di 170, a seconda della loro qualità.

Matita di mela

Essendo un touch screen, l’Apple Pencil è proprio questo Uno strumento ideale per fumettisti e grafici, principalmente. Può essere utilizzato per qualsiasi lavoro che svolgi con le dita, ma trattandosi di un dispositivo di precisione progettato con caratteristiche specifiche, sarà più facile lavorarci.

Una delle nostre poche lamentele Circa l’Apple Pencil è il suo prezzo, Al prezzo di 99 euro (1a generazione) e 125 euro (2a generazione).

mouse e trackpad

In questa sezione ci troviamo tra due opzioni interessanti: utilizzare i mouse con il design classico che abbiamo utilizzato per tutta la vita, oppure utilizzare l’Apple Magic Trackpad, Questa è la variante stellare di oggi. Per quanto riguarda il trackpad, commentiamo che un mouse touch è integrato in tutti i laptop, anche se puoi anche ottenerlo separatamente.