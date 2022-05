Così vi abbiamo raccontato la penultima giornata di campionato | Alaves retrocesse in seconda divisione Gli sport

Manca solo una giornata e sono pochi i dubbi da sciogliere in campionato dopo la sconfitta dell’Alaves contro il Levante – casa del giorno prima – e la testimonianza del loro ritorno in seconda divisione. Il secondo posto (ipotetico) del Barcellona è evidente anche dopo il pareggio con il Getafe, il centro della Champions League e un biglietto per la generosa Supercoppa di Spagna. In elite ci saranno anche Atletico e Siviglia, che hanno firmato il match con disappunto del Betis, che giocherà l’Europea con la Real Sociedad. Tuttavia, non si sa chi arriverà in Conference League, dato che il Villarreal ha solo un punto dall’Athletic. Qualcosa di simile accade sotto il tavolo, dove c’è un rigore, un posto dove atterrare e un candidato: Cadice (36), Maiorca (36), Granada (37) e, per quanto difficile possa essere, Elche (39).

nuovi post Finale a Maiorca. Maiorca, 2 raggi, 1. Finale a Cadice. Cadice, 1 – Madrid, 1. Cadice non fa affidamento su se stessa per salvarsi l’ultimo giorno. Finale a Vigo. Celtico 1 Elche 0. Finale a Siviglia. Betis 2-Granada 0. Pettis vince, ma gli eroi stanno finendo le opzioni. terminando a Madrid, Atletico (1-Siviglia) e 1. Il Siviglia entra in Champions League. Finì a Bilbao. Atletico 2 – Osasuna 0. Obiettivo Levante. 3-1 per Alaves. La squadra dei Paesi Baschi si trova in Seconda Divisione. è finita. Getafe 0-Barcellona 0. Getafe è stato salvato, con il Barcellona al secondo posto. Anche il Granada si mette nei guai con questo gol del Maiorca. Abdon Brats strappa a Maiorca con questo gol. Il Maiorca è tornato dalla retrocessione. Cadice cade nel ciclo discendente e non dipende da se stesso. READ Sergio Busquets e Jordi Alba hanno tagliato gli stipendi per aiutare Barra Obiettivo di Maiorca. Al 91′ Abdon Brats ha realizzato 2-1 prima del fulmine. Cinque minuti sono stati aggiunti a Maiorca e sei a Cadice. Segui la passione. All’88’ vince il Betis, ma con il Siviglia in parità non gli dà abbastanza per lottare per la Champions League. Obiettivo di Petti. Betis 2-Granada 0. La debolezza di Juanmi. Grande gioia a Siviglia con il gol di Al-Nassiri, che merita di raggiungere la Champions League. Il Siviglia è già una squadra campione di questa lotteria. Obiettivo del Siviglia. Il gol di Nassiri. Atletico (1-Siviglia) e 1. Il Granada è vicino al pareggio con il Betis e al piazzamento del Siviglia in Champions League. I piselli vengono tenuti sotto i bastoncini. Al-Nasiri colpisce la traversa. Siviglia, in procinto di prendere gli eroi. Visione diretta completa

