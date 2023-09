Costa meno di 15 euro

Lo streaming di video TikTok è solo una delle funzioni di questo dispositivo.

Questo anello può funzionare come telecomando per TikTok

Possiamo comprare di tutto online, anche gli anelli per guardare i video di TikTok. Può sembrare un po’ strano, ma il dispositivo che ti mostreremo di seguito fa proprio questo. Si tratta di un anello con pulsanti che possiamo premere per riprodurre video sulla piattaforma, anche se ha altri usi. Ecco come funziona questo strano dispositivo.

L’anello lontano che conquista l’Amazzonia

Si chiama TIK Tok Fingertip Bluetooth Remote Control e ci dice già per cosa è stato progettato. Dispone di pulsanti che possiamo premere per passare da un video all’altro o metterlo in pausa, tra le altre azioni. È wireless e ti consente di controllare il tuo telefono fino a 15 metri di distanza.

La cosa più insolita di questo anello è che, Sebbene esistano altre utilità di cui parleremo di seguito, sono progettate per l’uso su TikTok. Sotto questo paragrafo vi lasciamo un video clip su YouTube che vi insegna come utilizzarlo per questo scopo. Non c’è molto mistero in questo.

Tuttavia, il Bluetooth Fingertip TIK Tok ha altri usi più interessanti. Puoi trarne vantaggio guardando video, anche se puoi fare lo stesso usando il tuo cellulare, ma uno dei suoi altri usi migliori è controllare a distanza la fotocamera. Come abbiamo notato negli ultimi dieci secondi del tutorial, Può essere utilizzato per scattare foto a distanzaNello specifico fino ad una distanza di 15 metri dal cellulare, anche se il video indica che la distanza di utilizzo è di 10 metri. Questa funzionalità è già disponibile in molti Orologi intelligenti. Puoi anche girare le pagine degli e-book.

Stranamente, è un dispositivo che continua a vendere. Ciò è in parte dovuto al fatto che è compatibile sia con Android che con iPhone. Il suo prezzo è di 8,99 euro su Amazon. Per acquistarlo dal portale acquisti, fare clic sul collegamento sotto questo paragrafo.

Acquista l’anello Bluetooth per polpastrelli TIK Tok da Amazon

È disponibile in 2 colori: bianco e nero. Per quanto riguarda gli altri lati, pesa solo 6 grammi e ha La durata della batteria è di 48 ore. Tempo di ricarica 30 minuti. Ti consigliamo di caricarlo prima di partire per una gita, nel caso in cui desideri scattare una foto. Per collegarlo alla rete, è necessario utilizzare Cavo di tipo C. Esistono altri anelli wireless oltre a questi.

