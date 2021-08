Costa Rica, aumento casi e ricoveri per Covid-19 – Prensa Latina

Il Direttore Generale della Sanità nel suddetto portafoglio, Priscilla Herrera, ha indicato che nella 32a settimana epidemiologica (dall’8 al 14 agosto) si sono contati 11.736 positivi al coronavirus SARS-CoV-2, che causa il Covid-19, che è una media giornaliera di 1.676 casi, mentre in 31 (dal 1 al 7 agosto) sono stati confermati 10.151 casi.

Ciò rappresenta un aumento del 15,6% tra le settimane 31 e 32, poiché Herrera ha invitato i residenti ad applicare tutte le misure di prevenzione messe in atto per evitare l’infezione.

Allo stesso modo, ha continuato, alla settimana 31, hanno registrato 543 ricoveri e 629 alla settimana 32, che è un aumento del 15,8 percento in questo criterio.

Per quanto riguarda i deceduti, il Direttore Generale della Sanità ha indicato di aver segnalato 94 casi nella 31a settimana, mentre il loro numero ha raggiunto 89 nella 32a settimana, con un calo del 5,3 per cento tra una settimana e l’altra.

Herrera ha spiegato che il 49,4% dei decessi nella 32a settimana di epidemia è stato registrato nella fascia di età di 65 anni e oltre. 25,8 per cento dai 18 ai 49 anni; 23,6% dai 50 ai 64 anni; e 1,1% nei bambini da 0 a 17 anni.

A causa dell’aumento dei casi di Covid-19 e dei ricoveri in Costa Rica, il Centro operativo di emergenza e il Comitato nazionale di emergenza hanno deciso di mantenere l’allerta arancione per l’epidemia in tutto il Paese per un’altra settimana.

stanza / tutto